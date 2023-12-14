تطورات جديدة في تكنولوجيا المركبات الفضائية الصغيرة

أعلن المعهد الافتراضي لأنظمة المركبات الفضائية الصغيرة التابع لناسا عن الإصدار المرتقب لتقرير تكنولوجيا المركبات الفضائية الصغيرة المرتقب لعام 2023. وسيقدم هذا التقرير الشامل، المقرر إصداره في أوائل عام 2024، تحديثات حول آخر التطورات والتطورات في تكنولوجيا المركبات الفضائية الصغيرة اعتبارًا من سبتمبر 2023.

ومن بين التحديثات الملحوظة في التقرير، شهدت عدة فصول تغييرات وإضافات كبيرة. يتضمن فصل "الإطلاق والتكامل والنشر والنقل المداري" الآن قسمًا جديدًا تمامًا مخصصًا لمركبات المناورة المدارية. تشمل الفصول الأخرى التي شهدت تحديثات مهمة "الهياكل والمواد والآليات"، و"الدفع في الفضاء"، و"إلكترونيات الطيران الصغيرة عبر الأقمار الصناعية"، و"أنظمة التحكم الحراري".

ويهدف التقرير إلى تقديم لمحة عامة عن أحدث تقنيات SmallSat الحالية وحالة تطورها، وذلك بالاستناد إلى مصادر المؤلفات المفتوحة. على الرغم من أنه لا يغطي كل جانب من جوانب الموضوع، إلا أنه تم الرجوع إلى المصادر شائعة الاستخدام مثل أوراق بيانات الشركة المصنعة، والنشرات الصحفية، وأوراق المؤتمرات، وأوراق المجلات، والملفات الحكومية، والمقالات الإخبارية. ومن المهم ملاحظة أنه يتم تشجيع القراء على الاتصال بالشركات مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات حول أداء ونضج التقنيات المحددة الموضحة في التقرير.

بالنسبة للمهتمين، فإن تقرير SOA لعام 2022 متاح حاليًا عبر الإنترنت بتنسيقي صفحة الويب وPDF. يمكن الوصول إليه على عنوان URL التالي: [أدخل URL]. بمجرد إصدار تقرير SOA لعام 2023، سيحل محل إصدار 2022 على نفس عنوان URL.

ترحب ناسا بالاقتراحات والتصحيحات للتقرير قبل نشر الإصدارات المستقبلية. يمكن للأطراف المهتمة تقديم مدخلاتها إلى المعهد الافتراضي للمركبات الفضائية الصغيرة التابع لناسا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: NASA [البريد الإلكتروني محمي].

مع الإصدار المرتقب لتقرير أحدث تكنولوجيا المركبات الفضائية الصغيرة لعام 2023، فإن التطورات والتحديثات في تكنولوجيا المركبات الفضائية الصغيرة مهيأة لتشكيل مستقبل استكشاف وأبحاث الفضاء.