اكتشف العلماء 188 نظام كريسبر جديد: استكشاف الإمكانات الواسعة لتحرير الجينات

لقد توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف مذهل، حيث اكتشفوا 188 نوعًا غير معروف سابقًا من أنظمة كريسبر مدفونة داخل جينومات الكائنات الحية الدقيقة البسيطة. تعد أنظمة كريسبر هذه، الموجودة في الغالب في البكتيريا والعتائق، مسؤولة عن أداة قوية لتحرير الجينات أحدثت ثورة في مجال علم الوراثة.

تتألف أنظمة كريسبر، المعروفة تقليديا بقدراتها على تحرير الجينات، من إنزيمات كاس، والتي يشار إليها غالبا باسم "المقص الجزيئي"، والتي تمكن الكائنات الحية الدقيقة من قطع الحمض النووي والتلاعب به، مما يسمح بإجراء تعديلات دقيقة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة ساينس، تلقي الضوء على التنوع الهائل لأنظمة كريسبر في الكائنات الحية الدقيقة والإمكانات التي تحملها لتحرير الجينات بشكل أكثر دقة مع الحد الأدنى من التأثيرات "خارج الهدف".

للكشف عن أنظمة كريسبر المخفية، استخدم فريق البحث خوارزمية مبتكرة تسمى "FLSHclust"، وهي اختصار للتجميع السريع القائم على التجزئة الحساس للمكان. ومن خلال تحليل ملايين الجينومات، حددت الخوارزمية بكفاءة مجموعات من الكائنات المماثلة المرتبطة بـ CRISPR. تم استخراج هذه الجينومات من ثلاث مجموعات بيانات عامة واسعة النطاق، تحتوي على مليارات من تسلسلات الحمض النووي والبروتين من البكتيريا المختلفة.

يكمن الجانب الثوري لـ FLSHclust في قدرته على تقصير الجدول الزمني للبحث بشكل كبير من خلال توليد النتائج بسرعة وتشكيل الفرضيات البيولوجية. كانت الخوارزميات السابقة تستغرق أشهرًا لتحقيق ما أنجزه FLSHclust في أسابيع فقط، وفقًا لما أوردته أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومع وجود 188 نوعًا جديدًا من أنظمة كريسبر تحت تصرفهم، أجرى العلماء تجارب على أربع مجموعات للحصول على نظرة ثاقبة لوظائفها. ومن المثير للاهتمام أن اثنتين من هذه المجموعات كانت عبارة عن أنواع مختلفة من أنظمة كريسبر من النوع الأول المعروفة، والتي أظهرت قدرات دقيقة على قطع الحمض النووي في الخلايا البشرية. ويتكهن الباحثون بأن أنظمة النوع الأول يمكن أن تقلل من حدوث التعديلات الجينية غير المقصودة، مما يجعلها ذات قيمة في مساعي تحرير الجينات.

قدمت إحدى المجموعات التي تم اكتشافها خلال الدراسة نوعًا جديدًا تمامًا من كريسبر، يسمى النوع السابع. على عكس أنظمة كريسبر الأخرى، يستهدف النوع السابع الحمض النووي الريبوزي (RNA) – وهو شقيق جزيئي للحمض النووي الضروري لتخليق البروتين. وبالتالي، يمكن أن تحمل أنظمة النوع السابع هذه تطبيقات واعدة لتحرير الحمض النووي الريبي (RNA).

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى التطبيق العملي لتطبيق أنظمة النوع السابع من كريسبر، بالإضافة إلى مجموعات الجينات الأخرى المكتشفة حديثًا، لأغراض الهندسة الوراثية. ويهدف فريق البحث إلى التعمق في المكونات الفردية لكل نظام لتحديد وظائفها وتطبيقاتها المحتملة.

لا تكشف هذه الدراسة المتقدمة عن المشهد الواسع لتنوع كريسبر فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للتطورات المستقبلية في تكنولوجيا تحرير الجينات. إن التطبيقات المحتملة لأنظمة كريسبر الـ 188 التي تم تحديدها حديثًا في الطب الدقيق والهندسة الوراثية مذهلة. ومع استمرار العلماء في كشف أسرار هذه الأنظمة المعقدة، فإن احتمالات تغيير مسار علم الوراثة كما نعرفه تتوسع بشكل كبير.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي أنظمة كريسبر؟

A: أنظمة كريسبر هي أدوات قوية لتحرير الجينات مستمدة من آلية الدفاع الموجودة في البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة البسيطة. وهي تتكون من إنزيمات Cas، والتي يشار إليها غالبًا باسم "المقص الجزيئي"، والتي تسمح للكائنات الحية الدقيقة بقطع الحمض النووي والتلاعب به.

س: كيف تم اكتشاف أنظمة كريسبر الجديدة هذه؟

A: استخدم العلماء خوارزمية تسمى FLSHclust لتحليل ملايين الجينومات وتحديد مجموعات من أنظمة كريسبر. قامت هذه الخوارزمية بتجميع الكائنات المتشابهة المتعلقة بـ CRISPR بكفاءة، مما أدى إلى تقصير الجدول الزمني للبحث بشكل كبير.

س: كيف تختلف أنظمة كريسبر المكتشفة حديثًا عن تلك التي نعرفها بالفعل؟

A: كشفت الدراسة عن 188 نوعًا جديدًا من أنظمة كريسبر، مما أدى إلى توسيع فهمنا لتنوعها. تظهر بعض هذه الأنظمة دقة محسنة في قطع الحمض النووي، بينما يستهدف البعض الآخر الحمض النووي الريبي (RNA) بدلاً من الحمض النووي (DNA).

س: ما هي التطبيقات المحتملة لأنظمة كريسبر المكتشفة حديثًا؟

A: ورغم أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، فإن هذه الأنظمة التي تم تحديدها حديثًا تبشر بتحرير الجينات بشكل أكثر دقة وكفاءة. ومن الممكن استخدامها في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطب الدقيق والهندسة الوراثية.