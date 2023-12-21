الجبال البحرية المكتشفة حديثًا تؤثر على تيارات المحيط في المحيط الجنوبي

كشفت الأبحاث التي أجريت حديثًا عن وجود سلسلة من البراكين تحت الماء، أو الجبال البحرية، في المحيط الجنوبي. ويعتقد أن هذه الجبال البحرية، التي تقع في منتصف الطريق بين تسمانيا والقارة القطبية الجنوبية، تؤثر على التيارات المحيطية فوقها، وخاصة التيار المحيط بالقطب الجنوبي. وتقع القمم الشاهقة لهذه البراكين المغمورة على عمق 13,000 قدم تحت السطح، وتقع مباشرة في مسار تيار المحيط القوي. ووفقا للعلماء، يساعد الحاجز البركاني في الحفاظ على درجات الحرارة المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية عن طريق منع وصول المياه الدافئة إلى القارة الجليدية.

ومع ذلك، فقد حددت جهود رسم الخرائط الأخيرة وجود تسرب في هذا الحاجز. وباتت المياه الدافئة الآن قادرة على الوصول إلى شواطئ القارة القطبية الجنوبية، مما يساهم في ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. ويأمل فريق البحث أن تساعد هذه الخرائط الجديدة في التنبؤ بتطور هذا التسرب مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ وزيادة تدفق المياه الذائبة إلى المحيط الجنوبي.

ولجمع البيانات، جمع العلماء قياسات المحيطات باستخدام سفينة الأبحاث الأسترالية "Investigator" واستخدموا القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) التابع لناسا لتحليل ارتفاع سطح المحيط. وكشفت قياسات الأقمار الصناعية عن سلسلة من الجبال البحرية داخل منطقة المسح، بما في ذلك ثمانية براكين خاملة يصل ارتفاع قممها إلى 4,900 قدم. والجدير بالذكر أن أربعة من هذه الجبال البحرية لم تكن معروفة من قبل للعلم.

ويعتقد أن هذه البراكين، التي تشكلت خلال العشرين مليون سنة الماضية، تلعب دورا حاسما في تشكيل التيارات المحيطية حول القارة القطبية الجنوبية. عندما يواجه التيار القطبي الجنوبي حواجز في قاع البحر مثل التلال أو الجبال البحرية، فإنه يخلق "تذبذبات" في تدفق المياه، مما يؤدي إلى تكوين دوامات أو تيارات دائرية. تعتبر هذه الدوامات حيوية في نقل الحرارة والكربون من أعلى المحيط إلى الطبقات العميقة، وتعمل كمنطقة عازلة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري.

يعد فهم عمق وشكل قاع البحر في المحيط الجنوبي أمرًا ضروريًا لقياس تأثير الجبال والوديان تحت سطح البحر على التيار المحيط بالقطب الجنوبي. ومن خلال رسم خرائط لهذه المنطقة بشكل أكثر شمولا، يهدف العلماء إلى الحصول على رؤى قيمة حول مدى ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية ووضع تنبؤات دقيقة حول الارتفاع الناتج في مستويات سطح البحر.