مراقبو النجوم استعدوا: دش نيزك الجوزاء المذهل يضيء السماء

يستمتع مراقبو النجوم في جميع أنحاء العالم بوصول زخة شهب الجوزاء السنوية إلى ذروتها. من المقرر أن تبهر زخة الشهب سماء الليل يوم الأربعاء 13 ديسمبر وحتى الساعات الأولى من يوم 14 ديسمبر. وعلى عكس السنوات السابقة، من المتوقع أن تكون ظروف المشاهدة مثالية حيث سيكون القمر مجرد قطعة صغيرة، مما يسمح بسماء مظلمة وواضحة.

يحدث وابل شهب الجوزاء عندما يدخل حطام كويكب Phaethon 3200 إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية، مما يؤدي إلى مسارات رائعة من الضوء. على عكس معظم زخات الشهب، التي تنشأ من المذنبات، فإن جزيئات الجوزاء أكثر كثافة ويبدو أنها تشع من كوكبة الجوزاء. وفقًا لبيل كوك، رئيس مكتب بيئة النيازك التابع لناسا، فإن شهب الجوزاء معروفة بلونها الأخضر، مما يجعلها مشهدًا مذهلاً.

من المتوقع أن تنتج ذروة زخة شهب الجوزاء ما يقرب من 120 نيزكًا في الساعة، وتسافر بسرعة مذهلة تبلغ 22 ميلًا في الثانية. للحصول على أفضل منظر لزخة الشهب، يجب على راصدي النجوم في نصف الكرة الشمالي الخروج بين الساعة 9 مساءً و10 مساءً بالتوقيت الشرقي في 13 ديسمبر، مع توقع زيادة عدد الشهب كل ساعة مع تقدم الليل.

بالإضافة إلى مواليد الجوزاء، يجلب شهر ديسمبر أيضًا أحداثًا سماوية أخرى جديرة بالملاحظة. وفي 17 ديسمبر، سيكون الهلال مرئيًا أسفل كوكب زحل مباشرةً في السماء الجنوبية الغربية خلال الساعات القليلة الأولى بعد غروب الشمس.

لذا، احصل على بطانية، واعثر على مكان مريح، واستعد لعرض مذهل للنجوم المتساقطة بينما يضيء زخات شهب الجوزاء سماء الليل.