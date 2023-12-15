صور جديدة لنظامنا الشمسي ستذهلك

لا تفشل وكالة ناسا أبدًا في إبهارنا بصور نظامنا الشمسي الساحر. طوال عام 2023، شاركوا صورًا مذهلة لجيراننا السماويين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما منحنا لمحة عن الجمال المذهل خارج كوكبنا الأزرق.

لنبدأ رحلتنا مع نجم نظامنا الشمسي، الشمس. التقطت وكالة ناسا صورة مذهلة تشبه وجه جاك أو فانوس، مع رشقات من الضوء تخلق عيونًا ذهبية متوهجة وفمًا. إنه مشهد رائع يذكرنا بمناطق الشمس النشطة وجمالها الآسر.

الزئبق، الذي غالبًا ما يتم تجاهله، له سحره الخاص. على الرغم من كونها غير مقمرة وغير مضيافة، إلا أنها تتعرض للإشعاع الشديد وأشعة الشمس. تذكرنا وكالة ناسا بأن هناك "أشياء ممتعة" تحدث على هذا الكوكب الصغير، وتدعونا لاستكشاف مناطقه المجهولة.

يتمتع كوكب الزهرة، المعروف بتوأم الأرض، بغلاف جوي سام مليء بسحب حمض الكبريتيك. شاركت وكالة ناسا صورًا آسرة تظهر الغلاف الجوي السميك للكوكب وخصائصه الفريدة، وحثتنا على معرفة المزيد عن جارتنا المثيرة للاهتمام.

الأرض، واحتنا في الفضاء، هي موطن لأشكال الحياة المتنوعة. التقطت وكالة ناسا صورًا للشفق القطبي المذهل وهو يتراقص في الغلاف الجوي لكوكبنا، مما يذكرنا بالجمال والتنوع الموجود على الأرض.

يأخذ المريخ، الكوكب الأحمر، ضوءًا جديدًا تمامًا في الصور التي شاركتها وكالة ناسا. وعلى عكس لونه المحمر، تكشف هذه الصور عن طبيعته الغامضة والآسرة، وتدعونا لاستكشاف أسراره.

كوكب المشتري، العملاق الغازي، تبلغ كتلته ضعف كتلة جميع الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي مجتمعة. شاركت وكالة ناسا صورة مذهلة تُظهر الحجم الهائل للكوكب، والذي يتكون في معظمه من الهيدروجين والهيليوم.

إن زحل، بحلقاته المميزة، هو مشهد يستحق المشاهدة. شاركت وكالة ناسا صورة ذات تدرج رمادي مع سمة سداسية بارزة في قطبها، مما يمنحنا منظورا فريدا لهذا الكوكب الجميل.

يُظهر أورانوس، العملاق الجليدي الغامض، لونه الأزرق والأخضر بسبب غاز الميثان الموجود في الغلاف الجوي. شاركت وكالة ناسا أربع صور مذهلة لأورانوس، تسلط الضوء على تركيبته الفريدة وجماله.

نبتون، الكوكب الأكثر رياحًا في نظامنا الشمسي، يتحرك بسرعة مذهلة تزيد عن 1,200 ميل في الساعة. شاركت وكالة ناسا صورة مذهلة لهذا العملاق الجليدي، تظهر غلافه الجوي المضطرب وسحب الميثان المتجمدة.

هذه الصور المذهلة لنظامنا الشمسي، والتي شاركتها وكالة ناسا، تعطينا لمحة عن عجائب جيراننا السماويين. سواء كانت المناطق النشطة الجذابة للشمس، أو الأسطح المثيرة للاهتمام للمريخ والزهرة، أو اتساع كوكب المشتري وزحل، فإن كل صورة تذكرنا بالجمال الهائل والتنوع الموجود في جوارنا الكوني. استكشف عجائب نظامنا الشمسي واستمتع بالمناظر الاستثنائية التي تنتظرك.