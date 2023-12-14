مناظر ساحرة للأرض من الفضاء

غالبًا ما يلجأ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) ووكالة ناسا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور مذهلة للأرض تم التقاطها من الفضاء. توفر هذه الصور منظورًا جديدًا تمامًا لكوكبنا الأصلي وتترك الناس في حالة ذهول.

تم التقاط صورة خاصة بشكل خاص بواسطة المركبة الفضائية SpaceX Dragon Endurance وهي في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية. تُظهر الصورة، المُحاطة بنافذة كبسولة المركبة الفضائية، الأرض على اليمين واتساع الفضاء على اليسار. تحتل المياه الزرقاء لمضيق جبل طارق مركز الصدارة، حيث تظهر قارتي أوروبا وأفريقيا باللون البني والبني والأخضر. تنتشر السحب البيضاء الصغيرة في السماء، مما يخلق منظرًا ساحرًا لكوكبنا.

يوفر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية أيضًا نقاط مراقبة فريدة للأرض. شارك أندرياس موجينسن سلسلة من الصور تظهر كوكبنا مغطى بالسحب. يخلق الضوء المنتشر والجو الأثيري رؤية غامضة لسطح الأرض.

إن الشفق القطبي، وهو العرض الضوئي الخاص بالطبيعة الأم، يعد بالفعل مشهدًا مذهلاً. ومع ذلك، عند التقاطها من الفضاء، تصبح أكثر سحرًا. التقطت محطة الفضاء الدولية صورًا للشفق القطبي وهو يرقص في الغلاف الجوي للأرض، على ارتفاع 260 ميلًا فوق ولاية يوتا أثناء الليل المداري. تخلق الأشكال النابضة بالحياة للشفق القطبي مقابل السماء المظلمة صورة خلابة.

شاركت ناسا أيضًا صورًا للقرن الأفريقي تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية. تقدم الكثبان الرملية ذات اللون البني والبني والمحمر التي نحتتها الرياح بالقرب من الساحل، إلى جانب الشبكة المعقدة من الجداول التي تقطع الأخاديد في الأرض، لمحة رائعة عن جغرافية المنطقة.

أخيرًا، شارك أندرياس موجينسن صورًا لجبال الهيمالايا، وهي واحدة من أكثر المناطق فخامة وإبهارًا على وجه الأرض. ومن محطة الفضاء الدولية، التقط منظرًا واضحًا وخاليًا من السحب للجبال، مع إمكانية إلقاء نظرة خاطفة على جبل إيفرست، الذي يتميز ببضع سحب.

تذكرنا هذه الصور من الفضاء بجمال كوكبنا وتنوعه. إنها تثير شعوراً بالعجب والتقدير للمشاهد المذهلة التي يمكن رؤيتها من الأعلى.