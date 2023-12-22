فوييجر 1 تشهد انتقالًا ثنائيًا غامضًا

يحك علماء ناسا رؤوسهم عندما تقوم فوييجر 1، وهي أبعد جسم من صنع الإنسان في الفضاء، بإرسال سلسلة من الرموز الثنائية العشوائية بدلاً من بياناتها العلمية المعتادة. تم تجهيز مركبة الفضاء فوييجر، التي تم إطلاقها عام 1977، بثلاثة أجهزة كمبيوتر على متنها تُعرف باسم نظام بيانات الرحلة (FDS). يقوم نظام FDS بجمع المعلومات من الأدوات العلمية للمركبة الفضائية والبيانات الصحية الخاصة بها قبل إرسالها إلى وحدة تعديل القياس عن بعد (TMU)، التي تنقل البيانات إلى الأرض.

ومع ذلك، بدلًا من المعلومات المتماسكة، كانت وحدة TMU ترسل تسلسلًا متكررًا من الآحاد والأصفار. وتؤكد ناسا أن المشكلة تكمن في FDS نفسها، لكن سبب المشكلة لا يزال مجهولاً. حاول فريق Voyager إعادة تشغيل FDS، لكن الخلل استمر عند إعادة التشغيل.

تستكشف فوييجر 1 وتوأمها فوييجر 2 الفضاء منذ أكثر من أربعة عقود، حيث وصلتا إلى أبعد أركان نظامنا الشمسي وغامرتا خارجه. تعتبر المركبة الفضائية التشغيلية الأطول في تاريخ استكشاف الفضاء. ومع ذلك، فإن هذه المركبات الفضائية القديمة تظهر عليها علامات التآكل.

تعتمد فوييجر 1 على التحلل الإشعاعي للبلوتونيوم للحصول على الطاقة، حيث لم يعد بإمكانها الاعتماد على الطاقة الشمسية أثناء تعمقها في الفضاء. لقد تضاءل إنتاج طاقة المركبة الفضائية بشكل ملحوظ على مر السنين. نظرًا لعمرهم والموارد المحدودة للفريق الحالي، يمثل إصلاح Voyager 1 تحديًا كبيرًا.

تشكل المسافة بين فوييجر 1 والأرض عقبة أخرى. يستغرق الضوء ما يقرب من يوم للسفر عبر مساحة شاسعة، مما يتسبب في تأخير رحلة ذهابًا وإيابًا لمدة 45 ساعة لأي إشارات أو أوامر للوصول إلى المركبة الفضائية. على الرغم من العوائق، يعمل فريق Voyager بجد لإعادة المركبة الفضائية إلى وظائفها الكاملة.

وبينما تواصل ناسا جهودها، يظل لغز الإرسال الثنائي من فوييجر 1 قائمًا. بينما ننتظر الإجابات، ربما تكون الكائنات الفضائية مهتمة بالانضمام إلينا لمشاهدة المسلسل الرائع "Resident Alien"، المتاح الآن للبث على قناة Peacock. سنقوم حتى بتوفير الفشار.