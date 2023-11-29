عندما كاد التيار الكهربائي أن يقضي على المريخ روفر

في تحول مثير للأحداث، وجد المهندس وخبير المستقبل الفلكي كريس لويكي نفسه مسؤولاً عن خطأ مكلف كاد أن يؤدي إلى تدمير مركبة سبيريت مارس روفر. روى ليويكي مؤخرًا الحادثة التي وقعت قبل أكثر من عقدين من الزمن في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا.

في ذلك الوقت، كانت مركبة سبيريت روفر قيد الإعداد لرحلتها إلى المريخ، وكان لا بد من اختبار كل جانب من جوانب وظائفها بدقة. تم تكليف لويكي، المنهك من نوبة عمل طويلة يوم الأربعاء، بالتحقق من المحركات في أداة كشط الصخور (RAT) المتصلة بالذراع الآلي للمركبة الجوالة. يستلزم ذلك استخدام جهاز يسمى "صندوق الاختراق" للتحقق من أي مشكلات محتملة في المحركات.

ومع ذلك، أدى خطأ بسيط في توصيل صندوق الاختراق إلى حدث كارثي. وبدلاً من إرسال دفعة من الطاقة إلى محرك RAT، قام لويكي عن طريق الخطأ بتوجيه التيار الكهربائي إلى المركبة الفضائية نفسها. تلا ذلك حالة من الذعر عندما توقف القياس عن بعد من العربة الجوالة فجأة، ويبدو أن لويكي قد جعل سبيريت بلا حياة قبل أسبوعين فقط من إطلاقه المقرر.

رغم كل الصعاب، ظهر بصيص من الأمل. وتكهن الفريق بأنه ربما تم تحويل موجة الكهرباء إلى جزء أكثر مرونة من المركبة الفضائية. وبعد محاولة دورة الطاقة، شعروا بالارتياح عندما شهدوا عودة وامضة لإشارات القياس عن بعد. الروح لم تكن ميتة بعد كل شيء.

بعد هذه المحنة المرهقة للأعصاب، خشي لويكي من فقدان وظيفته وارتباطه إلى الأبد بهذا الحادث السيئ السمعة في سجلات استكشاف الفضاء. إلا أنه لم يتم إقالته. وبدلاً من ذلك، حصل على دروس قيمة من التجربة واستمر في قيادة الاختبارات الحاسمة للمهمة.

وفي نهاية المطاف، تم إطلاق مركبة Spirit Mars Rover بنجاح وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من المهمة. ازدهرت مسيرة لويكي المهنية، وأصبح في النهاية مدير الرحلة للمهمة، على الرغم من اعتباره شابًا استثنائيًا لمثل هذا الدور المرموق. أثبت ذكائه ورباطة جأشه ونموه من الشدائد أنه كان بالفعل الشخص المناسب لهذا المنصب.

على الرغم من أن هذا الحادث الدراماتيكي يهدد مهمة استكشاف الفضاء الناجحة، إلا أنه بمثابة تذكير بالمرونة والإبداع المطلوبين في مواجهة التحديات غير المتوقعة. تمثل مهمة Spirit Mars Rover شهادة على المثابرة البشرية والإنجازات الرائعة للمهندسين والعلماء المشاركين.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي تكلفة مركبة Spirit Mars Rover؟

ج: تبلغ قيمة مركبة Spirit Mars Rover ما يقرب من نصف مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أغلى المركبات الفضائية وأكثرها تعقيدًا على الإطلاق.

س: ما هو دور أداة كشط الصخور (RAT) في مركبة Spirit Mars Rover؟

ج: تم ربط أداة كشط الصخور (RAT) بنهاية ذراع سبيريت الآلية وكانت مسؤولة عن جمع البيانات الجيولوجية عن طريق طحن الطبقات الخارجية للصخور على المريخ.

س: من هو كريس ليويكي؟

ج: كريس لويكي هو مهندس وعالم مستقبل فلكي لعب دورًا حاسمًا في مهمة Spirit Mars Rover. أصبح فيما بعد مدير الرحلة للمهمة وكان له مسيرة مهنية ناجحة في صناعة الفضاء.

س: ماذا حدث بعد الحادثة؟

ج: على الرغم من الحادث المؤسف، تم إطلاق مركبة Spirit Mars Rover بنجاح، وأثبتت المهمة نجاحها الهائل. لم يُطرد ليويكي، بل استمر في قيادة الاختبارات الحيوية للمهمة، بعد أن تعلم دروسًا مهمة من الحادث.