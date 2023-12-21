عنوان جديد: جهز بطانياتك: زخات نيزك Ursids لتضيء سماء الليل

ملخص: من المتوقع أن يصل زخة شهب Ursids إلى ذروتها ليلة الخميس، لتقدم عرضًا كونيًا مبهرًا لمراقبي النجوم المتحمسين. على الرغم من أن زخات الشهب هذه ليست مشهورة مثل غيرها، إلا أنها مشهد يستحق تحدي الطقس الشتوي البارد. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن زخات شهب Ursids وكيفية مشاهدة عرض الضوء المذهل هذا.

من المقرر أن يزين الحدث السماوي المعروف باسم دش نيزك Ursids سماء الليل ليلة الخميس، مما يوفر تجربة بصرية آسرة لعشاق علم الفلك. وسط درجات حرارة الشتاء في نصف الكرة الشمالي، من المقرر أن يكون هذا الدش النيزكي الأقل شهرة هو النهاية الكبرى لزخات الشهب لعام 2023.

لإلقاء نظرة على Ursids، من الضروري العثور على موقع بعيد عن الأضواء الساطعة للمدينة. توصي وكالة ناسا بالاستلقاء على ظهرك باتجاه الجنوب، مما يسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام لمدة 30 دقيقة تقريبًا. ومن خلال القيام بذلك، يمكنك الانغماس بالكامل في المنظر المذهل للنجوم المتساقطة وهي تتدفق عبر قماش الليل.

تحدث زخات الشهب عندما تدخل الصخور الفضائية، المعروفة باسم الشهب، الغلاف الجوي للأرض. ومع ارتفاع حرارة هذه النيازك أثناء هبوطها، فإنها تخلق وهمًا ساحرًا للنجوم المتساقطة. في حين أن معظم النيازك تتفكك عند دخولها الغلاف الجوي، إلا أن هناك فرصة لبقاء عدد قليل منها وتصبح نيازك.

وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن زخات الشهب لا تضمن اكتشاف النيازك. لذلك، يُنصح علماء الفلك ومراقبي النجوم بعدم توقع أي نتائج بعد زخة نيزك Ursids.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم زخات شهب Ursids، فإن الحدث المذهل التالي الذي يجب الانتباه إليه هو Quadrantids، والذي سيبلغ ذروته في أوائل شهر يناير. مع عدم وجود زخات نيزكية في الأشهر المقبلة، الآن هو الوقت المثالي لإعداد البطانيات والمشروبات الساخنة والمنظار لقضاء ليلة ساحرة تحت السماء المرصعة بالنجوم. لذا، احزم أمتعتك وابحث عن مكان مريح واستعد لتنبهر بالعجائب السماوية لدش نيزك Ursids.