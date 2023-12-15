رؤى جديدة حول المجموعة الفضائية من المركبة الفضائية OSIRIS-REx

ملخص: في التحديث الأخير لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، قدم العلماء أول وصف تفصيلي للمجموعة خارج كوكب الأرض التي تم إعادتها إلى الأرض. كشفت العينات، التي تم الحصول عليها من الكويكب بينو، عن بقايا رطبة وغنية بالعضوية من النظام الشمسي المبكر، مما يؤكد الأهداف الأولية للمهمة. الجسيمات غنية بالكربون ولها لون داكن، مع "ملمس فريد يشبه القرنبيط". واجهت المركبة الفضائية تحديًا غير متوقع عندما جمعت موادًا أكثر مما كان متوقعًا، مما تسبب في تسرب بعض الجزيئات. وعلى الرغم من هذه النكسة، نجحت البعثة في جمع عينة تزن 70.3 جرامًا، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المسموح به. يشير التحليل الطيفي للمواد المجمعة إلى وجود لون أزرق سائد، مما يشير إلى وجود محتوى مائي أعلى مما كان متوقعًا في البداية. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف مستويات عالية من المغنيسيوم والصوديوم والفوسفور، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم بشأن تركيبة هذه المادة الفريدة.

وينتظر العلماء بفارغ الصبر فرصة الوصول إلى الجزء الأكبر من العينة المجمعة وفهرستها، والتي لا تزال محاصرة داخل رأس المسبار. يعمل الفنيون حاليًا على حل أدوات التثبيت الخاطئة التي تمنعهم من إزالة الغطاء. وفي هذه الأثناء، تم إرسال بعض المواد المجمعة للتحليل الطيفي في مختبر تجارب الانعكاس (RELAB) في رود آيلاند، بينما تتم دراسة دفعة أخرى في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

فتحت اكتشافات مهمة OSIRIS-REx آفاقًا جديدة للبحث في أصول الحياة في نظامنا الشمسي. يوفر وجود البقايا الرطبة والغنية بالعضوية رؤى قيمة حول العمليات الكيميائية المبكرة التي حدثت في الفضاء. إن التركيبة والملمس غير العاديين للمواد التي تم جمعها قد ترك العلماء حريصين على كشف أسرارها. وسيتم إجراء مزيد من التحليل والدراسة المتعمقة، مع توقع مشاركة نتائج أكثر شمولاً في اجتماع علمي في الأشهر المقبلة.

لا تزال مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تمثل علامة بارزة في استكشافنا للكون، حيث تعرض الإنجازات الرائعة التي يمكن تحقيقها من خلال البراعة العلمية واستكشاف الفضاء. ولا شك أن البيانات والعينات التي تم إحضارها من بينو ستحدث ثورة في فهمنا لتكوين وتطور نظامنا الشمسي، وتسليط الضوء على أصول الحياة على الأرض وخارجها.