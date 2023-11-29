تلسكوب ويب يكشف عن نظام نجمي مزدوج في جسم هيربيج هارو 797

في تطور جديد مذهل، زود تلسكوب ويب التابع لناسا علماء الفلك بصور حية للتعقيدات المحيطة بنجم شاب، وكشف النقاب عن سر مفاجئ في هذه العملية. أشارت الملاحظات السابقة لجسم هيربيج هارو 797 (HH797)، وهو عبارة عن ضبابية مضيئة تحيط بنجم أولي، إلى أن الجسم كان له تدفق خارجي واحد. ومع ذلك، فإن أحدث البيانات التي حصل عليها ويب تكشف عن وجود ليس تيارًا واحدًا، بل تيارين متوازيين من الغاز والجسيمات.

استخدم تلسكوب ويب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) لاختراق الغاز الكثيف والغبار المحيط بـ HH797، مما يسمح لعلماء الفلك بدراسة انبعاثات الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن تدفقات النجم إلى الخارج. ومن خلال تحليل هذه الانبعاثات، اكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول بنية وديناميكيات التدفقات الغازية إلى الخارج.

علاوة على ذلك، تعرض الصور الجديدة التفاصيل المعقدة لبيئة HH797 العاصفة، حيث يؤدي إثارة جزيئات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون إلى درجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات المئوية. تنتج هذه الجزيئات المثارة للغاية بصمات مميزة للأشعة تحت الحمراء، وقد تم تجهيز ويب لاكتشافها، مما يتيح فهمًا أفضل لتدفقات الجسم المضيء.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت عمليات الرصد الأرضية السابقة عن وجود غاز جزيئي بارد حول HH797، مما يكشف عن أنماط حركة مميزة. لوحظ تحرك الغاز ذو الانزياح الأحمر بعيدًا عن الأرض في المنطقة الجنوبية من الجسم، بينما تحرك الغاز ذو الانزياح الأزرق في الغالب نحو الأرض في المنطقة الشمالية. تشير البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها من ويب إلى أن سرعة الغاز تتغير عبر التدفق الخارجي، مما يشير إلى حركة دورانية بواسطة HH797.

بالإضافة إلى الكشف عن التدفقات الخارجية المزدوجة المرتبطة بالنجم الأولي، تكشف صور ويب عن وجود تدفقات خارجية إضافية تنبعث من نجم أولي يقع بالقرب من أعلى يمين الصورة. تساهم هذه الخصائص الساطعة التي التقطها ويب في توسيع معرفتنا بالديناميكيات داخل هذه الحضانة النجمية المضطربة.

لمعرفة المزيد عن HH797 والاكتشافات المثيرة التي قام بها تلسكوب ويب التابع لناسا، قم بزيارة موقع ناسا الرسمي أو موقع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو كائن هيربيج هارو؟

ج: أجسام هيربيج هارو هي مناطق ضبابية مضيئة تحيط بالنجوم الأولية، وتوجد عادة في الحضانات النجمية.

س: كيف ساعدت كاميرا Webb's NIRCam في دراسة HH797؟

ج: سمحت كاميرا NIRCam الخاصة بـ Webb لعلماء الفلك بإدراك انبعاثات الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن تدفقات النجم إلى الخارج، مخترقة الغاز والغبار المحيطين اللذين يحجبان الرؤية في الطيف المرئي.

س: ما هي الرؤى التي قدمتها صور ويب الجديدة؟

ج: كشفت الصور عن تفاصيل معقدة لبيئة HH797، وإثارة الجزيئات التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ووجود تيارات مزدوجة متوازية من التدفق إلى الخارج.

س: إلى ماذا أشارت الملاحظات الأرضية السابقة؟

ج: لقد اكتشفوا غازًا جزيئيًا باردًا حول HH797 مع أنماط حركة مميزة، بما في ذلك الغاز ذو الإزاحة الحمراء والزرقاء الذي يتحرك بعيدًا عن الأرض وباتجاهها، على التوالي.

س: ما هي التدفقات الخارجية الإضافية التي تم اكتشافها في الصور الجديدة؟

ج: كشفت صور ويب عن تدفق إضافي ينبعث من نجم أولي بالقرب من أعلى يمين الصورة، مما يساهم في فهمنا لديناميكيات الحضانة النجمية.