اكتشاف غير متوقع: اكتشاف مستعر أعظم ثانٍ متعدد الصور في مجرة ​​بعيدة

حقق علماء الفلك الذين يستخدمون تلسكوب جيمس ويب الفضائي NASA/ESA/CSA اكتشافًا مذهلاً. في المجموعة الضخمة من المجرات MACS J0138.0-2155، لاحظوا مجرة ​​MRG-M0138، والتي تبدو مشوهة بسبب تأثير عدسة الجاذبية الناجم عن الجاذبية القوية لمجموعة المجرات المتداخلة. ونتيجة لذلك، يتم إنتاج خمس صور مختلفة لـ MRG-M0138.

في عام 2019، اندهش علماء الفلك بالعثور على مستعر أعظم داخل MRG-M0138 عند فحص الصور المأخوذة من تلسكوب هابل الفضائي الملتقط عام 2016. والآن، وجدت مجموعة أخرى من علماء الفلك الذين يقومون بتحليل أحدث صور ويب، مستعرًا أعظم ثانيًا، مما يجعله نادر الحدوث بالنسبة للمستعر الأعظم. المجرة تستضيف اثنين من المستعرات الأعظم ذات الصور المتعددة.

ويمكن فهم هذه الظاهرة من خلال مقارنتها بالقطارات التي تغادر المحطة في نفس الوقت. يأخذ كل قطار مسارًا مختلفًا ويصل إلى وجهته في وقت مختلف بسبب الاختلافات في طول الرحلة والتضاريس. وبالمثل، تظهر صور المستعر الأعظم بعدسات الجاذبية لعلماء الفلك على مدار أيام أو أسابيع أو حتى سنوات. ومن خلال قياس الاختلافات في الأوقات التي تظهر فيها صور المستعر الأعظم، يستطيع العلماء تحديد تاريخ معدل توسع الكون، المعروف باسم ثابت هابل.

ولسوء الحظ، لم يتم اكتشاف أول مستعر أعظم تم اكتشافه في MRG-M0138، واسمه قداس الموتى، حتى عام 2019، بعد فترة طويلة من تلاشيه عن الأنظار، مما يجعل من المستحيل جمع بيانات كافية لقياس ثابت هابل. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير لمستعر أعظم ثانٍ بعدسات الجاذبية، يُسمى Encore، يوفر فرصة لقياس وتأكيد ثابت هابل استنادًا إلى هذا المستعر الأعظم الذي تم تصويره بشكل متعدد.

Encore، مثل Requiem، عبارة عن شمعة قياسية أو مستعر أعظم من النوع Ia، مما يجعلها أبعد زوج من "الأخوة" المستعرات الأعظم للشمعة القياسية التي تم اكتشافها على الإطلاق. ويتطلع علماء الفلك إلى مراقبة ظهورهم النهائي حوالي عام 2035 من خلال عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء، والتي ستوفر قياسًا جديدًا ودقيقًا لثابت هابل. يفتح هذا الاكتشاف غير المتوقع آفاقًا جديدة لدراسة توسع الكون وتعميق فهمنا لعلم الكونيات.