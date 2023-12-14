Geminids Meteor Shower: ليلة مذهلة تحت النجوم

ملخص: استعدوا لحدث سماوي مذهل حيث يصل زخة شهب الجوزاء إلى ذروتها ليلة 14 ديسمبر. يشتهر زخة الشهب السنوية هذه بموثوقيتها وعدد الشهب المثير للإعجاب. ومما يزيد من الإثارة، ظهور زخة شهب جديدة تمامًا مرتبطة بالمذنب 46P/Wirtanen، مما يوفر لمراقبي النجوم ليلة آسرة حقًا تحت النجوم.

مع غروب الشمس والظلام يغطي السماء، سيحتل زخات شهب الجوزاء مركز الصدارة. ينطلق زخات شهب الجوزاء هذا العام من الكويكب 3200 Phaethon الذي يدور حول الشمس، ويعد بحدوث نيزك واحد أو اثنين في الدقيقة. ما يميز هذا الدش النيزكي هو اللون الأخضر الفريد الناتج عن الأكسجين والمغنيسيوم والنيكل، مما يضيف لمسة من السحر إلى المشهد الكوني.

وفي ليلة الأربعاء، ستخلق مرحلة تراجع القمر ظروف رؤية مثالية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للمراقبين بمشاهدة زخات الشهب بكل عظمتها. وتنصح وكالة ناسا مراقبي السماء بإبقاء أعينهم مفتوحة في كل الاتجاهات، لأن النيازك لا تتبع مسارًا محددًا. إذا سمح الطقس بذلك، فمن المتوقع سقوط ما يتراوح بين 60 إلى 120 نيزكًا في الساعة، مما يعد بعرض مذهل للنجوم المتساقطة.

بالإضافة إلى زخة شهب الجوزاء، يمكن لعشاق السماء أيضًا أن يتطلعوا إلى زخة شهب جديدة مرتبطة بالمذنب 46P/Wirtanen. ينشأ هذا الدش النيزكي من كوكبة النحات في السماء الجنوبية وهو نتيجة لتيار الحطام الذي يتقاطع مع مسار الأرض لأول مرة. في حين أن الدش الجديد سيكون مرئيًا بشكل أساسي من أوقيانوسيا وإندونيسيا، إلا أنه من المفيد استكشاف سماء الليل من أي مكان للحصول على فرصة لمشاهدة هذا الحدث السماوي النادر.

جهز نفسك لليلة مليئة بالعجب حيث يضيء زخات شهب الجوزاء والظهور الأول لعرض الشهب الجديد المرتبط بالمذنب سماء الليل في شهر ديسمبر. احصل على بطانية، وابحث عن مكان مريح، واستمتع بجمال الكون، حيث تخلق الشهب مشهدًا ساحرًا فوق رؤوسك.