ومن المقرر أن تغادر سفينة شحن آلية من محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الجمعة، مما يوفر فرصة مثيرة لمشاهدة هذا الحدث. من المتوقع أن تنفصل المركبة الفضائية غير المأهولة Cygnus NG-19 التابعة لشركة Northrop Grumman عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن مشاهدة تغطية هذا الحدث مباشرة على موقع Space.com أو من خلال تلفزيون ناسا، حيث يبدأ البث في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

بعد أن قضت Cygnus 4.5 أشهر في المجمع المداري، قامت بتسليم كمية كبيرة من الأجهزة والإمدادات والتجارب العلمية والمنتجات التجارية وغيرها من البضائع أثناء وصولها في 4 أغسطس. وقد سُميت هذه المهمة تكريمًا لرائد الفضاء في ناسا لوريل كلارك الذي لقي حتفه بشكل مأساوي في عام 2003. كانت كارثة مكوك الفضاء كولومبيا في عام 19 بمثابة مهمة إعادة الإمداد التجارية التاسعة عشرة من شركة نورثروب جرومان. والجدير بالذكر أنه يمثل أيضًا الإطلاق الأخير لصاروخ أنتاريس باستخدام المرحلة الأولى التي تم بناؤها في أوكرانيا.

يرسو Cygnus حاليًا بوحدة US Unity في محطة الفضاء الدولية، وسيتم فصله باستخدام Canadarm2 الآلي، الذي يديره مراقبو الطيران على الأرض. وسيشرف رائد الفضاء في ناسا لورال أوهارا على أنظمة المركبة الفضائية أثناء مغادرتها المحطة الفضائية.

في حين لم يتم الكشف عن التاريخ الدقيق للعودة إلى الأرض، فمن المتوقع أن يقوم Cygnus بعمليات حمولة ثانوية قبل أن يُطلب منه الانغماس في الغلاف الجوي للأرض في أوائل يناير. عند هذه النقطة، ستحترق سفينة الشحن مع أي قمامة متبقية على متنها.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن Cygnus لا يمكنها إعادة العلوم إلى الأرض مثل كبسولة Dragon's SpaceX، إلا أنها تعمل كعنصر حاسم في نقل الإمدادات والمعدات من وإلى محطة الفضاء الدولية. تم تصميم كبسولة Dragon خصيصًا للبقاء على قيد الحياة عند العودة إلى الغلاف الجوي للأرض والهبوط بأمان في المحيط، مما يتيح استرجاع التجارب العلمية لمزيد من التحليل.