تلسكوب فيرمي الفضائي: عقد من الاكتشافات الكونية

تلسكوب فيرمي الفضائي، الذي سمي على اسم الفيزيائي الشهير إنريكو فيرمي، يراقب الكون منذ أكثر من 14 عامًا، ويلتقط عالم أشعة جاما الرائع. هذه الأشعة عالية الطاقة، والتي تنشأ من الأحداث الكونية مثل المستعرات الأعظم، والكوازارات، وانفجارات أشعة جاما، تحمل المفتاح لفهم الظواهر الأكثر نشاطًا في الكون. للاحتفال برحلة التلسكوب الطويلة والمثمرة، أصدر مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا مقطع فيديو آسرًا بفاصل زمني يعرض البيانات التي جمعها فيرمي بين أغسطس 2008 وأغسطس 2022.

في هذا الفيلم الساحر، يتم تمثيل شدة مصادر أشعة جاما بألوان نابضة بالحياة، مع ظلال أكثر سطوعًا تشير إلى انبعاثات أقوى اكتشفها تلسكوب فيرمي كبير المساحة. يقدم الفيديو منظورين مختلفين لسماء أشعة جاما. أولاً، يكشف المنظر المستطيل عن تصور بانورامي للسماء بأكملها، مع وجود المستوى المركزي لمجرتنا درب التبانة في المركز. ينشأ التوهج المنبعث من القرص في المقام الأول من أشعة جاما الناتجة عن تفاعل الأشعة الكونية مع الغاز بين النجوم وضوء النجوم.

ومن المنظور الثاني، يمكن ملاحظة سماء أشعة جاما عندما يكون فيرمي متجهًا نحو شمال وجنوب المجرة. تمكن هذه النقطة المميزة علماء الفلك من استكشاف مصادر أشعة جاما من خارج مجرتنا، بما في ذلك المجرات البعيدة ذات النوى النشطة المعروفة باسم النجوم الزائفة. يحيط المستوى المركزي لمجرتنا بحواف الدائرتين، مما يخفف سطوعها قليلاً ويقدم رؤية أفضل للمجرات النشطة في الكون البعيد.

على مدار الفاصل الزمني، يمكن للمراقبين المتحمسين التقاط لمحات من الشمس وهي تمر، متوهجة أحيانًا على خلفية مصادر عالية الطاقة داخل مجرتنا وخارجها. ومن بين أكثر المصادر خارج المجرة سطوعًا التي تم اكتشافها هي البلازارات، التي تتميز بوجود ثقوب سوداء فائقة الكتلة تتجاوز كتلتها مليون شمس. تطلق هذه الثقوب السوداء نفاثات نسبية من مواد شديدة السخونة يمكن أن تصل إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء. تسمح محاذاة فيرمي الفريدة له بمراقبة بعض البلازارات من نقطة مراقبة تكاد تكون متوافقة مع نفاثاتها، مما يزيد من سطوعها وتنوعها.

ومن الجدير بالذكر أن الفاصل الزمني يركز على الأحداث طويلة الأمد، متجاهلاً عدد لا يحصى من الظواهر قصيرة الأمد مثل انفجارات أشعة غاما. هذا التصور الانتقائي هو نتيجة لمعالجة البيانات المصممة لتعزيز وضوح الصورة.

بالإضافة إلى هذا الفيديو الجذاب، كشفت مهمة فيرمي مؤخرًا عن "كتالوج تلسكوب فيرمي ذو المساحة الكبيرة الثالث لنجوم أشعة جاما النابضة". يوضح هذا الإنجاز الكبير اكتشاف أكثر من 300 نجم نابض منذ بداية المهمة في عام 2008. لمزيد من المعلومات المتعمقة حول الرسوم المتحركة لفيرمي والجهد الهائل وراء إنشائها، قم بزيارة استوديو التصور العلمي التابع لناسا.

لقد جعلنا تلسكوب فيرمي الفضائي أقرب إلى كشف أسرار الكون، وتسليط الضوء على أكثر الظواهر نشاطًا وغموضًا التي تحدث في جميع أنحاء الكون. وتعد إنجازاتها الرائعة بمثابة شهادة على فضول البشرية الذي لا يشبع وسعينا المتواصل للمعرفة.