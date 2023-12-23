المحيط المتجمد الشمالي: مصدر مفاجئ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ملخص: كشفت الأبحاث الأخيرة التي أجرتها وكالة ناسا أن المحيط المتجمد الشمالي، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه مخزن مهم للكربون، أصبح الآن مصدرًا مهمًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووجدت الدراسة أن ذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي في كندا يتسببان في إطلاق أجزاء من المحيط المتجمد الشمالي كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون مما تمتصه. يتحدى هذا الاكتشاف المذهل الافتراضات السابقة حول دورة الكربون في القطب الشمالي. واستخدمت الدراسة نموذجًا بيوجيوكيميائيًا عالميًا للمحيطات لتحليل تصريف المياه العذبة والعناصر التي تحملها، بما في ذلك الكربون. اكتشف فريق البحث أن إطلاق الغازات المكثف في جنوب شرق بحر بوفورت بسبب تصريف النهر أدى إلى إطلاق صافي قدره 2 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويتباين الإطلاق موسميًا، مع ارتفاع الانبعاثات خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما يكون تصريف النهر أكبر ويكون الجليد البحري أقل لاحتجاز الغاز. تسلط هذه النتائج الضوء على التغيرات البيئية المستمرة في القطب الشمالي وتأثيرها على مستويات الكربون العالمية.

كان المحيط المتجمد الشمالي، وهو مساحة شاسعة من المياه الباردة، يعتبر منذ فترة طويلة مخزنا بالغ الأهمية للكربون، حيث يمتص ما يقدر بنحو 180 مليون طن متري من الكربون سنويا - ثلاثة أضعاف الانبعاثات السنوية لمدينة نيويورك. ومع ذلك، فإن بحثًا جديدًا بتمويل من وكالة ناسا قد حطم هذا الاعتقاد، وكشف النقاب عن حقيقة مثيرة للقلق وهي أن المحيط المتجمد الشمالي يساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلاً من تخفيفها.

درست الدراسة، التي أجراها فريق دولي من العلماء من فرنسا والولايات المتحدة وكندا، على وجه التحديد آثار ذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي. باستخدام نموذج بيوجيوكيميائي عالمي متطور للمحيطات يسمى ECCO-Darwin، قام الباحثون بتحليل ما يقرب من عقدين من عمليات رصد المحيطات التي تم جمعها من الأدوات البحرية والأقمار الصناعية.

وكشفت النتائج عن حقيقة صادمة، وهي أن تصريف النهر في جنوب شرق بحر بوفورت يؤدي إلى إطلاق غازات ثاني أكسيد الكربون بشكل مكثف، مما يؤدي إلى إطلاق سنوي يبلغ حوالي 0.13 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون. معدل الانبعاثات هذا مشابه للانبعاثات السنوية لـ 2 سيارة تعمل بالبنزين. كان إطلاق الغازات سائدًا بشكل خاص خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما كان تصريف النهر أعلى وكان الجليد البحري أقل لاحتجاز الغاز.

تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم فهمنا لدورة الكربون في القطب الشمالي وتأثير الأنشطة البشرية على هذا النظام البيئي الهش. إن القطب الشمالي، الذي ترتفع حرارته بالفعل بمعدل ينذر بالخطر أسرع بثلاث مرات من أي مكان آخر على هذا الكوكب، يشهد الآن تغيرات بيئية كبيرة تعمل على تعزيز إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون. ومع استمرار المنطقة في التحول، يجب علينا اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من انبعاثات الكربون وحماية هذا النظام البيئي الفريد، الذي يلعب دورا حاسما في النظام المناخي للأرض.