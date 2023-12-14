تواجه مركبة فوييجر 1 التابعة لناسا خللاً في الاتصالات في الفضاء الخارجي

تتعامل المركبة الفضائية Voyager 1 التابعة لناسا حاليًا مع انقطاع الاتصال الناجم عن خلل في الكمبيوتر. ويستكشف المسبار القديم، الذي يبلغ عمره الآن 46 عامًا، منطقة كونية مجهولة على مسافة حوالي 24 مليار كيلومتر من الأرض. ويعمل المهندسون على حل المشكلة واستعادة الاتصال مع فريق المهمة.

فوييجر 1 وتوأمها، فوييجر 2، هما المركبة الفضائية الوحيدة التي عملت على الإطلاق خارج الغلاف الشمسي، الفقاعة المغناطيسية للشمس. تم تصميم كلا المسبارين في الأصل لمهمة مدتها خمس سنوات، وقد تجاوزا التوقعات وقدموا رؤى قيمة حول نظامنا الشمسي وما بعده. على الرغم من طول عمرها الرائع، لم تكن مهمات Voyager خالية من التحديات.

تمت ملاحظة الخلل في نظام بيانات رحلة Voyager 1 لأول مرة في 14 نوفمبر عندما بدأت وحدة الاتصالات بإرسال نمط متكرر من الآحاد والأصفار. وبينما لا يزال بإمكان المركبة الفضائية تلقي الأوامر، لا يتم إرجاع أي بيانات علمية أو هندسية إلى الأرض. حاول فريق Voyager إعادة تشغيل النظام، لكن لم يتم تلقي أي بيانات قابلة للاستخدام حتى الآن.

ويحقق مهندسو ناسا في سبب الخلل وقد يستغرق الأمر أسابيع لتحديد الخطوات التالية. هذه المشكلة منفصلة عن مواطن الخلل السابقة التي واجهتها المركبة الفضائية، ويقوم الفريق بمراجعة الأدلة الأصلية منذ عقود مضت للتغلب على هذه التحديات غير المتوقعة.

في هذه الأثناء، يواصل فريق فوييجر الحفاظ على الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الأدوات الموجودة على المجسات القديمة. الهدف الرئيسي للمهمة هو جمع بيانات حول كيفية تغير الجسيمات والمجالات المغناطيسية مع تحرك المجسات بعيدًا عن الغلاف الشمسي. في حين أن استعادة الاتصال تعتبر أولوية، فإن المدة الطويلة للبعثات تجعلها ذات قيمة حتى مع وجود بيانات غير كاملة.

بينما تتحدى مجسات فوييجر التوقعات وتواصل مهامها التاريخية، يتوقع الفريق الهندسي ظهور المزيد من المشكلات. على الرغم من التحديات، كانت مهمات فوييجر رائدة، حيث تفوقت على جميع المركبات الفضائية الأخرى وقدمت رؤى قيمة حول أسرار الكون.