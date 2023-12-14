فوييجر 1 تواجه خللًا تقنيًا، ناسا تعمل على إيجاد حل

ملخص: أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن فوييجر 1، المسبار الأسطوري للفضاء السحيق، يواجه خللًا فنيًا في نظام بيانات الطيران الخاص به (FDS)، مما يجعله ينقل سلسلة متكررة ولا معنى لها من المعلومات. استبعدت ناسا احتمال التدخل الفضائي وحددت FDS كمصدر للمشكلة. وعلى الرغم من الخلل، لا تزال فوييجر 1 قادرة على تلقي الأوامر وتنفيذها من الأرض.

تاريخ فوييجر: تم إطلاق فوييجر 1977 في سبتمبر 1، وكانت رائدة في استكشاف نظامنا الشمسي وما وراءه. وقد قدمت رؤى وصورًا رائعة للكواكب البعيدة، بما في ذلك كوكب المشتري، وزحل، وقمر زحل تيتان. في عام 2012، دخلت فوييجر 1 الفضاء بين النجوم، لتواصل مهمتها الرائدة.

تحديات استكشاف الأخطاء وإصلاحها: حاولت وكالة ناسا أولاً حل الخلل عن طريق إعادة تشغيل النظام، لكن هذا لم ينجح. الآن، تضع الوكالة خطة لإرسال تحديث إلى Voyager 1، بهدف إصلاح المشكلة دون تعريض اتصال المسبار للخطر. ومع ذلك، هناك عقبات يجب التغلب عليها. نظرًا لبعد فوييجر عن الأرض، يستغرق الأمر أكثر من 22 ساعة للوصول إلى المسبار و22 ساعة أخرى لتلقي التأكيد. بالإضافة إلى ذلك، يعود تاريخ توثيق المسبار إلى السبعينيات، مما يشكل تحديًا في العثور على إرشادات لإصلاح هذه المشكلة المحددة.

الاستعداد للمستقبل: على الرغم من التحديات التقنية المستمرة، تظل ناسا ملتزمة بمواصلة مهمة فوييجر 1 في الفضاء بين النجوم لأطول فترة ممكنة. والوكالة عازمة على تقديم أي إصلاحات ضرورية لإطالة العمر التشغيلي للمسبار. ومع ذلك، يجب على العلماء أيضًا أن يتصالحوا مع حقيقة أن مجسات فوييجر، بعد أن تحدت التوقعات بفترة أطول بكثير من مهمتها الأولية التي استغرقت أربع سنوات، ستصل في النهاية إلى نهاية رحلتها.

بينما تعمل ناسا على إيجاد حل لخلل فوييجر 1، ينتظر المجتمع العلمي بفارغ الصبر التحديثات ويأمل في التوصل إلى حل ناجح من شأنه أن يبقي هذا المستكشف الرائع للكون قيد التشغيل في المستقبل المنظور.