تكشف مركبة المثابرة روفر عن الجدول الزمني لتشكيل فوهة جيزيرو على المريخ

اكتشف الباحثون الذين يستخدمون بيانات من المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا نتائج جديدة حول تكوين Jezero Crater على المريخ. وقد سمح استكشاف أرضية الحفرة والدلتا بواسطة المركبة للعلماء بوضع جدول زمني مفصل لتاريخ الحفرة.

ووفقا للدراسة، كانت هناك ثلاث فترات رئيسية بعد بدء تدفق المياه عبر حافة الحفرة. في البداية، جلبت المياه رملًا وطينًا ناعم الحبيبات، على غرار البيئات الموجودة على الأرض المعروفة بالحفاظ على الحياة المتحجرة. وقد لاحظت المثابرة ذلك في موقع يسمى "Hogwallow Flats".

مع مرور الوقت، توسعت بحيرة الحفرة إلى قطر حوالي 22 ميلا وعمق يصل إلى 100 قدم. وقد خلق هذا النمو عدة طبقات رسوبية، تذكرنا بتلك الموجودة في "Pinestand".

وفي الفترة الأخيرة، نقلت الأنهار عالية الطاقة صخورًا مستديرة تشكلت بفعل تدفق المياه. تم اكتشاف هذه الصخور في موقع يسمى "Castell Henllys".

في حين أن الهدف الأساسي لمهمة المثابرة هو علم الأحياء الفلكي والبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، فإن المركبة الجوالة مكلفة أيضًا بتوصيف جيولوجيا المريخ والمناخ الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى إرساء الأساس لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر في المستقبل.

أحد الجوانب الحاسمة لهذه المهمة يتضمن جمع وتخزين صخور المريخ والحطام الصخري، أو الصخور والغبار المكسور. ولمواصلة تحليل هذه العينات، تم التخطيط للتعاون اللاحق بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA). سيتم إرسال مركبة فضائية مستقبلية إلى المريخ لجمع العينات المختومة من السطح وإعادتها إلى الأرض.

تعد مهمة Mars 2020 Perseverance جزءًا من نهج ناسا الأوسع لاستكشاف القمر إلى المريخ. تتضمن هذه الإستراتيجية مهمات أرتميس، التي تهدف إلى ترسيخ وجود بشري مستدام على القمر قبل التوجه إلى المريخ.