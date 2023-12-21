عنوان جديد: مفتاح التعاون الدولي لمهمات القمر المستقبلية

ملخص: أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال اجتماع المجلس الوطني للفضاء أن رائد فضاء دولي سيهبط على سطح القمر كجزء من مهام أرتميس التابعة لناسا بحلول نهاية العقد. وهذا يؤكد أهمية الشراكات الدولية في استكشاف الفضاء والدور الذي تلعبه في تعزيز القوة الناعمة للولايات المتحدة. لدى وكالة ناسا تاريخ في ضم رواد فضاء من شركائها الدوليين في مهامها، مما يوفر للدول فرص طيران رفيعة المستوى مقابل التزامات مالية. تعد وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ورواد الفضاء اليابانيون مرشحين محتملين لأول هبوط على سطح القمر مع وكالة ناسا، نظرًا لمساهماتهم في تطوير مركبة أوريون الفضائية ومحطة الفضاء الصغيرة جيتواي. ومن ناحية أخرى، تشارك كندا بالفعل في برنامج Artemis من خلال بناء ذراع آلية لشركة Gateway.

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التعاون الدولي مفتاح مهمات القمر المستقبلية

ولا يركز برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر، على الاستكشاف العلمي فحسب، بل يركز أيضًا على تعزيز الشراكات الدولية. أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس مؤخرًا أن رائد فضاء دولي سيكون جزءًا من إحدى مهام أرتميس التابعة لناسا، وسيهبط على سطح القمر بحلول نهاية العقد.

ومع إدراج شركاء دوليين، مثل كندا والدول الأوروبية واليابان، يعكس برنامج أرتميس التعاون الذي شوهد في محطة الفضاء الدولية. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز المكانة الوطنية للولايات المتحدة فحسب، بل يجمع أيضًا الدول ذات المصالح المشتركة في استكشاف الفضاء والاكتشافات العلمية.

تتمتع وكالة ناسا بتاريخ طويل في إشراك رواد فضاء من الدول الشريكة في مهامها. وقد تم استخدام هذه الممارسة في البداية في ثمانينيات القرن العشرين لتعزيز العلاقات الوثيقة مع البلدان ذات التفكير المماثل، مثل ألمانيا الغربية، واستمرت منذ ذلك الحين. ومن خلال توفير فرص طيران رفيعة المستوى، تكافئ ناسا الدول الشريكة التي تساهم ماليًا في مشاريع الفضاء التي تقودها الولايات المتحدة.

ومن بين الشركاء الدوليين المشاركين في أرتميس، من المحتمل أن يكون رائد فضاء أوروبي هو أول من يهبط مع وكالة ناسا. قدمت وكالة الفضاء الأوروبية مساهمات كبيرة للبرنامج، حيث قامت بتمويل تطوير وحدات الخدمة للمركبة الفضائية أوريون والعمل على البنية التحتية لمحطة الفضاء الصغيرة جيتواي.

علاوة على ذلك، قد تتاح لرائد فضاء ياباني أيضًا فرصة المشاركة في هبوط أرتميس. التزمت اليابان بتوفير نظام دعم الحياة لوحدة السكن في البوابة، وهي مهتمة ببناء مركبة جوالة مضغوطة لاستكشاف سطح القمر.

وتساهم كندا، الشريك الرئيسي في برنامج أرتميس، بالفعل في المهمة من خلال بناء ذراع آلية للبوابة. بالإضافة إلى ذلك، حصل رائد فضاء كندي بالفعل على مقعد في أول مهمة أرتميس مأهولة لناسا، على الرغم من أنها لا تتضمن رحلة إلى سطح القمر.

وبينما تواصل ناسا استعداداتها لمهمات القمر المستقبلية، يظل التعاون الدولي في المقدمة. ومن خلال الجمع بين الموارد والخبرات والتطلعات الخاصة بالعديد من الدول، من المقرر أن يمثل برنامج أرتميس علامة بارزة في استكشاف الفضاء والتعاون فيه.