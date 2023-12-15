أمل جديد: الرئيس بايدن يلتقي بطاقم أرتميس الثاني

وفي تطور مثير لاستكشاف الفضاء، التقى الرئيس جو بايدن مؤخرًا بطاقم أرتميس 50، الذين من المقرر أن يصبحوا أول رواد فضاء يطيرون حول القمر منذ XNUMX عامًا. وأعرب الطاقم المكون من ثلاثة أمريكيين وكندي واحد عن امتنانهم للرئيس لدعمه والوفاء بوعده باستضافتهم في البيت الأبيض.

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس بايدن صخرة قمرية من عصر أبولو معروضة حاليًا في المكتب البيضاوي. تعد هذه القطعة الأثرية التاريخية بمثابة رمز للإنجازات الماضية في استكشاف الفضاء وتذكير بالإمكانيات المستقبلية التي تنتظرنا.

وسيقوم طاقم Artemis II بمهمتهم في كبسولة أوريون التابعة لناسا، والتي ستنطلق على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من مركز كينيدي للفضاء في أواخر عام 2024. ولن تتضمن رحلتهم الهبوط أو الدخول في المدار القمري، بل التحليق حول القمر والعودة. مباشرة إلى الأرض. ستكون هذه المهمة بمثابة مقدمة حيوية للهبوط على سطح القمر المخطط له في العام التالي.

وأكد القائد ريد وايزمان أن الطاقم يركز على الاستعداد بدلاً من تاريخ إطلاق محدد، مما يضمن أن وكالة ناسا والمركبة على استعداد تام للمهمة. وفي هذه الأثناء، يستعد رواد الفضاء بصرامة من خلال عمليات المحاكاة ويعملون بشكل وثيق مع مركز التحكم في المهمة لضمان رحلة آمنة.

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في طاقم Artemis II هو تكوينه الدولي، وهي المرة الأولى التي يكون فيها رائد فضاء غير أمريكي جزءًا من مهمة القمر. يتماشى هذا مع اسم برنامج ناسا للقمر الجديد، أرتميس، المشتق من الأساطير اليونانية ويشير إلى أخت أبولو التوأم.

بينما ينتظر الطاقم مهمتهم بفارغ الصبر، قد تتسبب التحقيقات في الدرع الحراري لكبسولة أوريون في حدوث تأخيرات. وكشفت الرحلة التجريبية السابقة حول القمر، دون طاقم، عن تفحم غير متوقع وفقدان مواد من الدرع الحراري. تعد سلامة الدرع الحراري أمرًا بالغ الأهمية لحماية الكبسولة أثناء العودة.

إن إشارة الرئيس بايدن إلى خطاب الرئيس جون كينيدي الشهير في مهمة القمر عام 1962، تسلط الضوء على التزامه وإيمانه بقدرة طاقم أرتميس XNUMX على إنجاز أشياء عظيمة. بينما يستعد الطاقم لرحلتهم التاريخية، تعد الجهود التعاونية التي تبذلها ناسا والفريق الدولي الذي يعمل بلا كلل خلف الكواليس أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح المهمة.

تعد صخرة القمر المعروضة في المكتب البيضاوي، على سبيل الإعارة من وكالة ناسا، بمثابة تذكير ملموس بالإنجازات السابقة في استكشاف الفضاء. تحتوي الصخرة التي جمعها رواد فضاء أبولو 17 على أدلة حول تاريخ القمر القديم وتوفر لمحة عن أسرار كوننا.

مع استمرار الإثارة في بناء مهمة Artemis II، يتوقع العالم بفارغ الصبر الفصل التالي في استكشاف الفضاء والإنجازات الرائعة التي تنتظرنا.