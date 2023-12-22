ملخص: تقوم وكالة ناسا بمهام تاريخية إلى المريخ منذ عدة عقود، حيث ترسل مركبات آلية لاستكشاف سطح الكوكب الأحمر وجمع المعلومات الحيوية. لقد أحدثت هذه المركبات الجوالة ثورة في فهمنا للمريخ، حيث ساعدت العلماء على كشف أسراره وإمكاناته لدعم الحياة. بدءًا من مركبة Mars Sojourner الرائدة وحتى أحدث مركبة Mars Perseverance، دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه المهام المذهلة.

Mars Sojourner Rover: كانت مركبة Mars Sojourner، المعروفة أيضًا باسم مهمة Mars Pathfinder، أول مركبة جوالة على الإطلاق تصل إلى المريخ. تم إطلاقه في عام 1996، ومهّد الطريق لمهمات استكشاف المريخ المستقبلية من خلال عرض نهج فعال من حيث التكلفة لاستكشاف الفضاء. كان أحد إنجازاتها البارزة هو التقاط منظر بانورامي 360 درجة للمريخ، وكشف عن ميزات سطحية رائعة مثل Twin Peaks البعيدة والمنحدر الخلفي لمركبة Lander.

مركبات سبيريت وأبورتيونيتي: تم إرسال مركبات سبيريت وأبورتيونيتي إلى المريخ لتوسيع فهمنا لجيولوجيا الكوكب وتاريخه. التقطت المركبة الفضائية Opportunity، على وجه الخصوص، صورة تُعرف باسم "رحلة الرجل الميت"، والتي تعرض خطوطًا منحوتة بالرياح على صخرة تسمى "Jornada del Muerto". للأسف، فُقد الاتصال بالمركبة الجوالة أوبورتيونيتي خلال عاصفة ترابية شملت الكوكب في عام 2018، مما أدى إلى انتهاء مهمتها. كما انتهت الجهود المبذولة لإحياء مركبة سبيريت روفر في عام 2011.

Curiosity Rover: كان المسبار Curiosity، وهو جزء من مهمة Mars Science Laboratory، فعالاً في استكشاف جبال المريخ وقيعان البحيرات القديمة والحفر في الصخور. ويهدف البحث إلى التحقق مما إذا كان المريخ يحتوي على أشكال حياة مجهرية تعرف باسم الميكروبات. في اليوم المريخي رقم 4,000، جمعت المركبة كيوريوسيتي عينة صخرية سُميت "سيكويا"، مما عزز فهمنا للتاريخ الجيولوجي للمريخ.

Perseverance Rover: تم إطلاقها في عام 2020، والهدف الأساسي للمركبة Mars Perseverance rover هو البحث عن علامات الحياة القديمة وجمع العينات من أجل العودة المحتملة إلى الأرض. في الآونة الأخيرة، التقطت مركبة بيرسيفيرانس صورة مذهلة باستخدام كاميرا الملاحة اليسرى، والتي تعرض المناظر الطبيعية الرائعة للمريخ.

بينما تواصل كل مركبة جوالة مهمتها على المريخ، ينتظر العلماء بفارغ الصبر البيانات والصور القيمة التي ينقلونها إلى الأرض. لا تسلط هذه المهام الضوء على الماضي الجيولوجي للمريخ فحسب، بل توفر أيضًا رؤى مهمة حول إمكانية السكن المحتملة للكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي. ومن خلال هذه المساعي الاستكشافية، تعمل وكالة ناسا على توسيع حدود استكشاف الفضاء وتوسيع معرفتنا بالكون.