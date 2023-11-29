اكتشف علماء الفلك نظامًا نجميًا استثنائيًا بالقرب من المنزل

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائعًا، حيث كشفوا عن نظام نجمي غير عادي يقع على بعد 100 سنة ضوئية فقط من الأرض. يعد هذا النظام المكتشف حديثًا موطنًا لستة كواكب خارجية متجمعة بالقرب من نجمها المضيف. وفي الواقع، فإن مداراتها مكتظة بإحكام بحيث يمكن أن تتناسب جميعها مع المسافة بين عطارد وشمسنا. ما يجعل هذا الاكتشاف السماوي أكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا النظام النجمي حافظ بشكل ملحوظ على حالته الأصلية لأكثر من مليار سنة.

وقارن الباحثون حجم هذا الاكتشاف بمبنى إمباير ستيت، موضحين أنه لا يمكننا مراقبة واكتشاف الكواكب إلا على مقربة من النجوم التي لها "شقق" على أرضنا. إن قرب هذا النظام النجمي من جوارنا الكوني قد أذهل العلماء، مما دفعهم إلى تسمية هذا النظام النجمي HD 110067. يقع HD 110067 في كوكبة كوما برنيس، بالقرب من برج العذراء في السماء الشمالية، ويتكون من ستة كواكب تدور حول كوكبها الساطع والمشرق. النجم المضيف البرتقالي. ولسوء الحظ، لا يقع أي من هذه الكواكب في المنطقة الصالحة للحياة، مما يجعلها غير مناسبة لدعم الحياة كما نعرفها.

ما يميز هذه الكواكب الخارجية هو دورانها السريع حول نجمها، مما يؤدي إلى "سنوات" تتراوح ما بين 9 إلى 55 يومًا. بدأ اكتشاف HD 110067 في عام 2020 عندما اكتشف القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا في البداية كوكبين فرعيين من نبتون، وهما كوكبان يبلغ حجمهما ضعفي إلى ثلاثة أضعاف حجم الأرض تقريبًا، مع غلاف جوي سميك. وللتحقق من هذه النتيجة، تم استخدام التلسكوبات الأرضية بسرعة قبل اختفاء السماء الشمالية عن الأنظار. وفي النهاية، تم تأكيد وجود كوكب خارجي ثالث داخل النظام باستخدام بيانات من TESS والقمر الصناعي لتوصيف الكواكب الخارجية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (خوفس).

ومن اللافت للنظر أنه تم التعرف على الكواكب الخارجية الثلاثة المتبقية من خلال تحليل بيانات TESS، حيث كان الانخفاض في ضوء النجوم الناتج عن مداراتها واضحًا. تتمتع هذه الكواكب الخارجية بتناغم تام مع بعضها البعض، حيث يكمل كل كوكب عددًا محددًا من المدارات بالنسبة إلى الكوكب المجاور له. وقد لوحظت أصداء مماثلة في نظامنا الشمسي بين بلوتو ونبتون.

يقدم HD 110067 فرصة فريدة لعلماء الفلك لاكتساب نظرة ثاقبة حول عمليات تكوين النظام الكوكبي وتطوره. ومن خلال دراسة العوامل المختلفة لهذه الكواكب الستة، مثل التركيب والسلوك، يهدف الباحثون إلى كشف أسرار أنظمة الكواكب على نطاق أوسع. الاستقرار والرنين الملحوظ في هذا النظام يتحدى التوقعات، ويتحدى النظريات الموجودة حول تكوين الكوكب.

ومع استمرار علماء الفلك في دراسة هذا النظام النجمي الاستثنائي، من المأمول أن يوفر معلومات قيمة عن مدى انتشار الكواكب الفرعية نبتون في الكون، ويلقي الضوء على العوامل التي تؤثر على تكوينها. يمثل اكتشاف HD 110067 فرصة ذهبية لمزيد من الاستكشاف ويمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للأنظمة الكوكبية.