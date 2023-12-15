مهمة EMIT الجديدة تحدد توزيع المعادن على الأرض وتأثيراتها على المناخ والنظم البيئية

كشفت مهمة التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض (EMIT) التابعة لناسا عن أول خريطة شاملة على الإطلاق للمعادن الموجودة في مناطق مصدر الغبار على الأرض. توفر هذه الخريطة المتقدمة، التي تم إنشاؤها باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة مطياف التصوير على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، مواقع دقيقة لعشرة معادن مهمة بناءً على خصائصها الانعكاسية والامتصاصية. ويلعب توزيع هذه المعادن دورًا حاسمًا في تنظيم المناخ، حيث يمكنها إما تبريد أو تدفئة الغلاف الجوي اعتمادًا على انعكاس الضوء.

تعد خريطة EMIT بتقديم فهم أفضل لوفرة المعادن وتأثيرها على المناخ. ومن خلال تحليل توزيع هذه الجسيمات، يمكن للعلماء تحسين النماذج المناخية، والتي تعتبر حاسمة في مكافحة أزمة المناخ المستمرة. قال روجر كلارك، عضو الفريق العلمي في EMIT والباحث في معهد علوم الكواكب: "الآن، مع EMIT، سنرى الصورة الكبيرة، وهذا بالتأكيد سيفتح بعض العيون".

يقوم EMIT، الذي طوره مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، بدراسة سطح الأرض منذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2022. ويسمح مداره الأرضي المنخفض بإجراء تحليل مكثف للمناطق التي يتعذر على الجيولوجيين الأرضيين أو حتى أدوات الطائرات الوصول إليها. على مدار 17 شهرًا، التقطت EMIT 55,000 صورة تغطي منطقة مستهدفة من الدراسة، بما في ذلك مناطق أكبر ذات مناظر طبيعية جافة ومغبرة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت EMIT انبعاثات غازات الدفيئة، مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، الناشئة عن البنية التحتية التي من صنع الإنسان.

ستساعد البيانات التي يجمعها EMIT العلماء على تحديد أصول وكميات جزيئات الغبار في الغلاف الجوي للأرض، مما يحسن معرفتنا بخصائصها الانعكاسية والامتصاصية. وسيتم استخدام هذه المعلومات لتقييم تأثيرها على المناخ من خلال دمجها في النماذج المناخية. في السابق، كان العلماء قادرين على الوصول إلى البيانات من حوالي 5,000 موقع فقط، ولكن EMIT يوفر مليارات العينات بمزيد من التفصيل.

بالإضافة إلى أهميتها في علم المناخ، يمكن استخدام بيانات EMIT لتقييم تأثير الغبار الذي تحمله الرياح على النظم البيئية. تشير الأبحاث إلى أن جزيئات الغبار المترسبة في المحيط تحفز نمو ازدهار العوالق النباتية. وفي حين أن هذا يمكن أن يكون له آثار مفيدة على الحياة البحرية، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراكم السموم الضارة لكل من الأنواع والبشر. ومن ناحية أخرى، يمكن للغبار المنقول من جبال الأنديز إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية لنمو الغابات المطيرة في حوض الأمازون. تسمح بيانات EMIT للعلماء بتتبع توزيع هذه العناصر الغذائية، مما يساعد في فهم انتقال الغبار لمسافات طويلة وكيمياء التربة.

علاوة على ذلك، يمكن لـ EMIT التعرف على النباتات والثلوج والجليد والمواد التي صنعها الإنسان على سطح الأرض، مما يوفر نظرة شاملة لمختلف مكونات الكوكب. يفتح النطاق الواسع من التطبيقات لبيانات EMIT إمكانيات جديدة للبحث والاكتشافات العلمية. "من المحتمل أن يكون هناك جيل جديد من العلوم التي لا نعرف عنها شيئًا بعد، وهذا شيء رائع حقًا"، أشار رائد الخرائط المعدنية فيل برودريك من مختبر الدفع النفاث.