تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا يتغلب على التحديات ويواصل مهمته

بعد انتكاسة قصيرة، أعلنت وكالة ناسا أن تلسكوب هابل الفضائي عاد إلى العمل. بعد حدوث مشكلات في أحد الجيروسكوبات، تم وضع التلسكوب في الوضع الآمن في 19 نوفمبر. ومع ذلك، بعد التعافي من المشكلة الأولية، عادت مشكلة الجيروسكوب إلى الظهور في عدة مناسبات، مما تسبب في تعليق العمليات العلمية مؤقتًا.

لقد عمل فريق المهندسين المتفانين في وكالة ناسا بجد لمعالجة مشكلة الجيروسكوب وحلها. وقد أثمرت جهودهم، واستأنف تلسكوب هابل الفضائي الآن عملياته العلمية. تعمل المركبة الفضائية بصحة جيدة، حيث تعمل الجيروسكوبات الثلاثة بشكل صحيح.

تلعب الجيروسكوبات دورًا حاسمًا في نظام التوجيه والتصويب الخاص بالتلسكوب، إلى جانب أجهزة استشعار التوجيه الدقيق وعجلات التفاعل. في حين واجه هابل تحديات متعلقة بالجيروسكوب في الماضي، أثبت فريق معهد علوم التلسكوب الفضائي (STScI) خبرته في الحفاظ على هذه النكسات والتغلب عليها.

تم إطلاق هابل في الأصل عام 1990 بستة جيروسكوبات، وخضع لإصلاحات في عام 2009، حيث استبدل الجيروسكوبات الأصلية بستة جيروسات جديدة. ولسوء الحظ، فشلت الآن ثلاثة من هذه الجيروسكوبات، مما جعل التلسكوب يعتمد على الثلاثة المتبقية. على الرغم من أن مهمات الصيانة إلى هابل لم تعد مجدية، إلا أن وكالة ناسا تتوقع أن تظل الجيروسكوبات الحالية قيد التشغيل حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

في حين أن مشاكل الجيروسكوب الأخيرة في هابل قد أثرت على جدوله الزمني وأوقفت مؤقتًا بعض الملاحظات، فإن فريق هابل متفائل بشأن استئناف المشاريع البحثية المهمة. لقد كان التلسكوب علامة فارقة في المجتمع العلمي، حيث أحدث ثورة في فهمنا للكون.

على الرغم من أن التحديات العرضية قد تنشأ عندما يقترب هابل من عمليات الرصد النهائية، إلا أن المهندسين وعلماء الفلك المتفانين يواصلون إظهار براعتهم في الحفاظ على تشغيل التلسكوب. يمكننا أن نتطلع إلى المزيد من الصور المذهلة والاكتشافات الرائدة من هابل في السنوات القادمة.