علماء الفلك يحتفلون بإنجاز مهم في علوم الأشعة السينية

يحتفل علماء الفلك والفيزيائيون في كل مكان بذكرى معلم هام في علم الأشعة السينية. تحتفل مهمة ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية المعروفة باسم Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) بالذكرى السنوية الثانية للبحث الرائد. تركز مهمة IXPE على دراسة ضوء الأشعة السينية المستقطبة، والذي يوفر معلومات مهمة حول أصول وطريقة عمل مصادر الطاقة القوية في الكون.

تم إطلاق IXPE في 9 ديسمبر 2021، ويدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 340 ميلًا. وهو يرصد ويدرس انبعاثات الأشعة السينية الصادرة عن الظواهر الكونية المختلفة، مثل النجوم الزائفة، والنجوم اللامعة، وبقايا المستعرات الأعظم، وتيارات الجسيمات عالية الطاقة المنبعثة من محيط الثقوب السوداء. توفر هذه الملاحظات نظرة ثاقبة لهيكل وسلوك مصادر الطاقة هذه.

أحد المجالات التي قدمت فيها IXPE مساهمات كبيرة هو دراسة البلازارات. من خلال تحليل البيانات التي جمعها IXPE، كشف الباحثون عن لغز عمره 40 عامًا يحيط بتسارع الجسيمات في البلازارات. بالإضافة إلى ذلك، قدمت IXPE رؤية غير مسبوقة للمجالات المغناطيسية المحيطة ببقايا المستعرات الأعظم، بما في ذلك Cassiopeia A وTycho وSN 1006.

لم يقتصر بحث IXPE على الظواهر الكونية البعيدة. كما أنها ألقت ضوءًا جديدًا على مجرتنا. من خلال الجمع بين بيانات IXPE مع البعثات الفضائية الأخرى، قرر العلماء أن الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز درب التبانة، والمعروف باسم Sagittarius A*، كان لديه توهج مكثف للأشعة السينية منذ حوالي 200 عام.

إن النتائج التي توصلت إليها IXPE لم توسع معرفتنا بالكون فحسب، بل إنها تحدت أيضًا النظريات الموجودة. تفاجأ العلماء بالنتائج غير المتوقعة لعمليات رصد الأشعة السينية المستقطبة، مما أدى إلى طرح أسئلة ونظريات جديدة في مجال المصادر عالية الطاقة.

ومن المثير للاهتمام أنه تم تمديد مهمة IXPE لمدة 20 شهرًا إضافيًا، مما يسمح بمواصلة عمليات الرصد والاكتشافات. وفي أوائل عام 2024، سيبدأ برنامج المراقب العام IXPE، بدعوة علماء الفيزياء الفلكية وعلماء الفضاء من جميع أنحاء العالم لاقتراح دراسات باستخدام تلسكوب IXPE والمشاركة فيها.

وقد جمع التعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية في مهمة IXPE شركاء ومتعاونين من 12 دولة، مما يسلط الضوء على الأهمية العالمية لهذا البحث.

ومع دخولنا عامًا جديدًا، تعد إنجازات IXPE وعملها المستمر بتقديم المزيد من الأفكار حول أسرار الكون، مما يثير الرهبة والعجب بين العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.