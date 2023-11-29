رؤى جديدة حول الدوران المذهل للثقب الأسود في درب التبانة

كشف تقدم حديث في الفيزياء الفلكية عن حقيقة مذهلة، وهي أن الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة يدور بمعدل مذهل. لقد قرر العلماء أن هذا الثقب الأسود الهائل، المسمى Sagittarius A*، يدور بسرعة كبيرة لدرجة أنه يسبب تأثير سحب كبير على الزمكان نفسه. تخيل أن كرة القدم ملتوية وسحقت تحت ضغط كبير؛ وهذا ما يحدث لنسيج الزمكان بالقرب من هذا الثقب الأسود.

وللكشف عن هذا الاكتشاف المذهل، استخدم فريق من الفيزيائيين تلسكوب مرصد شاندرا للأشعة السينية المتطور التابع لناسا. يُظهر بحثهم، الذي نُشر الشهر الماضي في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، التأثير الكبير للدوران الهائل لـ Sagittarius A* على البيئة الكونية المحيطة به.

"لقد كان فهمنا للفضاء يتمحور دائمًا حول فكرة أن الأبعاد المكانية موحدة ومتساوية. وأوضحت روث دالي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "الدوران السريع للثقب الأسود يعطل هذا التناظر". "إن الدوران الهائل لـ Sagittarius A* يتسبب في تشويه وتشوه الزمكان في محيطه، تمامًا مثل كرة القدم تحت ضغط هائل."

في حين أن هذا الاكتشاف قد يبدو مربكًا، فكن مطمئنًا إلى أن الثقب الأسود العملاق يقع على بعد 26,000 سنة ضوئية من الأرض. وبالتالي، فإن دوراناتها المثيرة للاهتمام ليس لها أي تأثير مباشر على كوكبنا وسكانه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من بعدها، فإن فهم الأعمال الداخلية للثقوب السوداء أمر بالغ الأهمية لكشف الألغاز المحيطة بتكوين وتطور المجرات المشابهة لمجرتنا. ومن خلال الخوض في سلوك الثقوب السوداء، يمكن للعلماء الحصول على رؤى لا تقدر بثمن حول الآليات المعقدة التي تشكل الامتداد الشاسع للكون.

أسئلة وأجوبة:

س: كم يبعد الثقب الأسود القوس A* عن الأرض؟

ج: يقع برج القوس A* على بعد حوالي 26,000 سنة ضوئية من الأرض، وفقًا لتقديرات وكالة ناسا.

س: هل يؤثر الدوران المذهل للثقب الأسود على كوكبنا؟

ج: لا، فالدوران الهائل لبرج القوس A* ليس له تأثير مباشر على الأرض بسبب بعده الكبير عن كوكبنا.

س: ما الذي يمكن للعلماء تعلمه من دراسة الثقوب السوداء؟

ج: من خلال فحص سلوك الثقوب السوداء، يمكن للعلماء تعزيز معرفتهم بتكوين المجرات وتطورها، وكشف النقاب عن أسرار الكون الواسع من حولنا.