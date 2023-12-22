اكتشاف جديد: العثور على اثنين من المستعرات الأعظم ذات عدسة الجاذبية في نفس المجرة

في اكتشاف رائد، لم يعثر علماء الفلك على مستعر أعظم واحد، بل اثنين من المستعرات الأعظم ذات عدسة الجاذبية في نفس المجرة. يوفر هذا الحدث غير المسبوق فرصة فريدة لدراسة تاريخ معدل توسع الكون، المعروف أيضًا باسم ثابت هابل.

عدسة الجاذبية، وهي ظاهرة تنبأ بها ألبرت أينشتاين، تحدث عندما تشوه الجاذبية القوية لمجموعة مجرات متداخلة وتضخّم ضوء مجرة ​​بعيدة. في هذه الحالة، تسببت مجموعة المجرات MACS J0138.0-2155 في ظهور المجرة المسماة MRG-M0138 مشوهة وأنتجت خمس صور مختلفة لها.

تم الاكتشاف الأولي للمستعر الأعظم داخل MRG-M0138 في عام 2019، وذلك بفضل الصور التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا في عام 2016. ومع ذلك، كشفت الملاحظات الأخيرة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا في عام 2023 عن شيء أكثر إثارة للدهشة: مستعر أعظم ثانٍ داخل نفس المجرة.

"عندما ينفجر مستعر أعظم خلف عدسة الجاذبية، يصل ضوءه إلى الأرض عبر عدة مسارات مختلفة، تشبه إلى حد كبير القطارات التي تغادر محطة وتسلك طرقًا مختلفة"، يوضح جاستن بيرل، زميل أينشتاين في ناسا. "من خلال قياس الاختلافات في الأوقات التي تظهر فيها صور المستعرات الأعظم، يمكننا قياس تاريخ معدل توسع الكون."

مع هذه المستعرات الأعظمية متعددة الصور، يتمتع علماء الفلك بفرصة نادرة لقياس ثابت هابل بدقة، وهي مهمة أثبتت أنها صعبة في علم الكون. ويحمل المستعر الأعظم لعام 2016، والذي يحمل اسم قداس الموتى، أهمية خاصة نظرًا لبعده عن 10 مليارات سنة ضوئية وحقيقة أنه ينتمي إلى المستعرات الأعظم من النوع Ia، والتي تستخدم "كشموع قياسية" لقياس المسافات الكونية.

إنكور، المستعر الأعظم الثاني الذي تم اكتشافه بالصدفة داخل MRG-M0138، تم تأكيده أيضًا على أنه شمعة قياسية من النوع Ia. يشكل قداس الموتى وإنكور معًا أبعد زوج من "أشقاء" المستعرات الأعظم الذي تم العثور عليه على الإطلاق.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط علماء الفلك لإجراء قياسات دقيقة لثابت هابل من خلال مراقبة الظهور النهائي لـRequiem وEncore، والذي من المتوقع أن يحدث حوالي عام 2035. وستوفر عمليات الرصد بالأشعة تحت الحمراء خلال هذا الوقت بيانات قيمة لتحديد جديد ودقيق لثابت هابل. .

لا يلقي هذا الاكتشاف الجديد الضوء على عالم عدسة الجاذبية المذهل فحسب، بل يفتح أيضًا طرقًا مثيرة لمزيد من الأبحاث الكونية. إن الأفكار المكتسبة من دراسة هذين المستعرين الأعظم، بعدسات الجاذبية، تمهد الطريق لفهم أعمق لكوننا المتوسع باستمرار.