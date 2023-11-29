دراسة جديدة تكشف عن الدوران السريع للثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا

اكتشف العلماء مؤخرًا أن الثقب الأسود الهائل Sagittarius A* الموجود في قلب مجرتنا درب التبانة، لا يدور بسرعة فحسب، بل يسبب أيضًا تغيرات في الزمكان المحيط. تلقي هذه الدراسة الجديدة التي أجراها فيزيائيون من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا الضوء على ديناميكيات الثقوب السوداء وتأثيرها على الكون.

باستخدام طريقة التدفق الخارجي، والتي تتضمن تحليل موجات الراديو وانبعاثات الأشعة السينية من قرص التراكم للثقب الأسود، تمكن الباحثون من حساب سرعة دوران القوس A*. توضح مؤلفة الدراسة الرئيسية روث دالي، أستاذة الفيزياء في جامعة ولاية بنسلفانيا، أن دوران الثقب الأسود يؤدي إلى تأثير لينس-ثيرينغ، المعروف أيضًا باسم سحب الإطار. يحدث هذا التأثير عندما يسحب دوران الثقب الأسود الزمكان معه.

في حين أن مفهوم تغيير الزمكان قد يبدو مثيرًا للقلق، إلا أن دالي يؤكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. وبدلاً من ذلك، فإن فهم هذه الظاهرة أمر بالغ الأهمية لعلماء الفلك ودراستهم لتكوين المجرات وتطورها. إن تغيير الزمكان بواسطة ثقب أسود دوار له تأثير ساحق، مما يجعل انحناء الزمكان يشبه كرة القدم.

ويوضح دالي كذلك أن هذا الاكتشاف يكشف عن الطبيعة الديناميكية للثقوب السوداء وتأثيرها على المجرات التي تتواجد فيها. ومن خلال إلقاء الضوء على دور الثقوب السوداء في علم الفلك، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول تكوين المجرات وتطورها.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة منظورًا جديدًا للثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا وتأثيره على الزمكان المحيط. ويسلط الضوء على الإثارة والاهتمام بفهم هذه الظواهر الفلكية وأهميتها في فهمنا للكون.

الأسئلة الشائعة

ما هي طريقة التدفق المستخدمة في الدراسة؟

طريقة التدفق الخارجي هي طريقة علمية تتضمن مراقبة موجات الراديو وانبعاثات الأشعة السينية من القرص التراكمي للثقب الأسود لحساب سرعة دورانه.

ما هو تأثير لينس ثيرنج؟

تأثير لينس-ثيرينغ، المعروف أيضًا باسم سحب الإطار، هو الظاهرة التي يقوم فيها ثقب أسود دوار بسحب الزمكان مع دورانه.

هل تغير الزمكان بواسطة ثقب أسود مثير للقلق؟

لا، ليس هناك ما يدعو للقلق. إن تغيير الزمكان بواسطة الثقب الأسود هو عملية طبيعية وليس لها أي عواقب سلبية مباشرة علينا. ومع ذلك، فهو مهم بالنسبة لعلماء الفلك لأنه يساعدهم على فهم دور الثقوب السوداء في تكوين المجرات وتطورها.

لماذا يعد فهم تغير الزمكان مهمًا لعلماء الفلك؟

إن فهم كيفية تغيير الثقوب السوداء للزمكان أمر بالغ الأهمية لعلماء الفلك لأنه يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات تكوين المجرات وتطورها. فهو يساعد العلماء على كشف العلاقات المعقدة بين الثقوب السوداء والمجرات التي تسكنها.