مقال جديد: عرض الشمس المفاجئ للقوة

ملخص: أطلقت الشمس مؤخرًا توهجًا شمسيًا من الفئة X، مما أظهر قوتها الهائلة. هذا التوهج هو الأقوى منذ سبتمبر 2017. غالبًا ما تكون هذه التوهجات الشمسية مصحوبة بانبعاثات كتلية إكليلية (CMEs)، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوهج الخاص مكون موجه نحو الأرض، مما قد يؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية وشفق قطبي شديد. تدخل الشمس مرحلة أكثر نشاطا، ومن المتوقع أن يصل النشاط الشمسي إلى ذروته في العام المقبل.

في عرض مذهل لقوتها، أطلقت الشمس توهجًا شمسيًا من الفئة X، مما ترك العلماء في حالة من الرهبة. هذا التوهج الأخير، الذي سجلته المركبة الفضائية لمرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، هو الأقوى الذي تم رصده منذ سبتمبر 2017. إن الطاقة الهائلة لهذا التوهج وكثافته هي شهادة على قوة الشمس الهائلة.

غالبًا ما تكون التوهجات الشمسية بهذا الحجم مصحوبة بانبعاثات كتلية إكليلية (CMEs)، وهي عبارة عن سحب ضخمة من البلازما الشمسية تندفع إلى الفضاء بسرعات لا تصدق. يبدو أن هذا التوهج كان مرتبطًا بالفعل بانبعاث إكليلي إكليلي، مع وجود مؤشرات على وجود مكون موجه نحو الأرض. التأثير المحتمل لهذا الانبعاث الإكليلي على الأرض كبير، حيث تقدر السرعة الناشئة بما يتجاوز 4.7 مليون ميل في الساعة.

إن الانبعاث الإكليلي الذي يصل إلى كوكبنا لديه القدرة على إثارة العواصف المغناطيسية الأرضية، والتي يمكن أن تعطل شبكات الطاقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية. علاوة على ذلك، يمكن لهذه العواصف أيضًا أن تعزز جمال ورؤية الشفق القطبي، مما يؤدي إلى عروض ضوئية سماوية مذهلة.

في حين أن الغلاف الجوي للأرض يحمينا من الإشعاعات الضارة المنبعثة أثناء التوهجات الشمسية، إلا أنه لا تزال هناك تأثيرات غير مباشرة يمكن أن تؤثر على حياتنا. يمكن أن تتعطل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأقمار الاتصالات الصناعية، مما يتسبب في حدوث مشكلات في أنظمة الملاحة والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، يعد انقطاع الراديو أمرًا شائعًا أثناء التوهجات الشمسية، كما حدث في الحدث الأخير الذي تسبب في انقطاع راديوي عميق على الموجات القصيرة فوق الأمريكتين.

هذا العرض الأخير للنشاط الشمسي هو لمحة عن مستوى الإثارة المتزايد للشمس. ويتبع النشاط الشمسي دورة مدتها 11 عاما، ومن المتوقع أن تبلغ الدورة الشمسية 25 الحالية ذروتها بين يناير وأكتوبر من العام المقبل، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. عندما تصبح الشمس أكثر نشاطا، قد يكون هناك المزيد من النشاطات الشمسية في الأفق، مما سيأسر العلماء ومراقبي السماء على حد سواء.