اكتشاف جديد: أقوى توهج شمسي منذ سنوات

وفقا للتقارير الأخيرة، التقط العلماء في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) صورة لحدث فلكي مذهل - أقوى توهج شمسي منذ سنوات. ووقع التوهج الشمسي، المصنف على أنه توهج X2.8، يوم الخميس واكتشفه مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا.

التوهجات الشمسية عبارة عن رشقات نارية مكثفة من الإشعاع تنتج عن إطلاق الطاقة المغناطيسية المرتبطة بالبقع الشمسية. تعتبر هذه التوهجات أكبر الأحداث الانفجارية في النظام الشمسي. تظهر عادةً كمناطق مشرقة على الشمس ويمكن أن تستمر من دقائق إلى ساعات. تنبعث التوهجات الشمسية من الفوتونات، أو الضوء، عبر الطيف بأكمله.

يعتبر التوهج X2.8 جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه النوع الأكثر كثافة من التوهج، والذي يُشار إليه بتسمية الفئة X. يوفر الرقم التالي للتصنيف مزيدًا من المعلومات حول قوته. بلغ هذا التوهج ذروته في الساعة 12:02 ظهرًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء.

في حين أن التوهجات الشمسية قد تبدو ساحرة، إلا أنها يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على حياتنا اليومية. ووفقا لوكالة ناسا، يمكن لهذه الأحداث تعطيل الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة. علاوة على ذلك، فإنها يمكن أن تشكل مخاطر على كل من المركبات الفضائية ورواد الفضاء.

وفي حالة التوهج الشمسي الأخير، فقد تسبب في انقطاع راديوي عميق على الموجات القصيرة فوق الأمريكتين، كما أفاد موقع SpaceWeather.com. يسلط هذا التعتيم الضوء على قوة ومدى مثل هذه الأحداث الشمسية.

بالإضافة إلى التوهج الشمسي، لاحظ العلماء أيضًا انبعاثًا كتليًا إكليليًا (CME) مرتبطًا بالتوهج الشمسي. الانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن عمليات طرد كبيرة للبلازما والمجال المغناطيسي من الشمس. قد يحتوي هذا الانبعاث الإكليلي على مكون موجه نحو الأرض، مما قد يكون له آثار أخرى على كوكبنا.

ومع استمرار الباحثين في دراسة التوهجات الشمسية ومراقبتها، أصبحت قدرتهم على التنبؤ بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الأحداث والتخفيف منها ذات أهمية متزايدة. إن فهم سلوك التوهجات الشمسية وتأثيرها لا يؤدي إلى تعزيز معرفتنا بالشمس فحسب، بل يساعد أيضًا في حماية بنيتنا التحتية التكنولوجية ورفاهية رواد الفضاء في الفضاء.