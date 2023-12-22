اكتشاف مذهل: ناسا تراقب شجرة عيد الميلاد الكونية في الفضاء السحيق

في اكتشاف فلكي رائع، التقطت وكالة ناسا صورة مذهلة تشبه شجرة عيد الميلاد المتلألئة في الفضاء. تُظهر الصورة، التي التقطها مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب WIYN البالغ طوله 0.9 متر التابع لمؤسسة العلوم الوطنية، مجموعة نجمية تعرف باسم NGC 2264، وتقع على بعد حوالي 2,500 سنة ضوئية في مجرة ​​درب التبانة.

تصور هذه الظاهرة السماوية، التي أطلقت عليها وكالة ناسا اسم "شجرة عيد الميلاد الكونية"، عددًا كبيرًا من النجوم المزينة بسحب غازية خضراء متموجة، مما يستحضر الروح الاحتفالية المرتبطة بموسم العطلات. تختلف النجوم الموجودة داخل العنقود بشكل كبير في الحجم، حيث تتراوح من صغيرة إلى كبيرة، وتتراوح كتلتها من عُشر إلى سبعة أضعاف كتلة الشمس.

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر استثنائية هو ملاحظة أن النجوم في NGC 2264 تخضع لتوهجات قوية مماثلة لتلك التي تتعرض لها شمسنا. وتلتقط صورة الأشعة السينية هذه النجوم التي تنبعث منها أضواء زرقاء وبيضاء نابضة بالحياة، مما يعزز مظهر شجرة عيد الميلاد المزخرفة بشكل جميل، والتي تشع أناقة وسحرًا في أعماق الفضاء.

لإنشاء العرض التقديمي النهائي للصورة، طبقت ناسا بعض التراخيص الفنية، باستخدام تدوير الصورة والتعديلات الأساسية لإبراز التكوين الشبيه بشجرة عيد الميلاد. تم تدوير الصورة بمقدار 150 درجة تقريبًا، مما أدى إلى إزاحة قمة شكل الشجرة المخروطية نحو الجزء العلوي من الإطار. تمت ملاحظة رقعة عارية طفيفة في أغصان الشجرة في الركن الأيمن السفلي من الصورة، والتي يمكن تعديلها بشكل أكبر.

يعد هذا المشهد السماوي المذهل بمثابة تذكير بالعجائب التي لا تعد ولا تحصى الموجودة خارج كوكبنا. إنه يسلط الضوء على اتساع وجمال الكون، مما يتركنا في حالة من الرهبة من الأعاجيب المعقدة والآسرة التي يمكن العثور عليها في أعماق الفضاء. بينما نحتفل بموسم العطلات هنا على الأرض، دعونا لا ننسى أن نتعجب من شجرة عيد الميلاد الكونية، وهي شهادة مذهلة على عظمة الكون.