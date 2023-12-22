تعود المركبة الفضائية SpaceX Dragon التابعة لناسا بأمان إلى الأرض، وهي تحمل شحنة علمية قيمة

أعلنت وكالة ناسا يوم الخميس أن مركبة الفضاء Dragon التابعة لشركة SpaceX قد انفصلت بنجاح عن محطة الفضاء الدولية (ISS) وهي في طريقها إلى الأرض، على الرغم من التأخيرات العديدة الناجمة عن الظروف الجوية غير المواتية. وذكرت سبوتنيك أنه من المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية قبالة ساحل فلوريدا.

تعود المركبة الفضائية Dragon بحوالي 4,400 رطل من البضائع العلمية القيمة، بما في ذلك البيانات التي ستساعد العلماء على فهم كيفية استجابة الخلايا للجاذبية والتكيف الجيني للنباتات في الفضاء. تعد هذه المهمة جزءًا من جهود ناسا المستمرة لتوسيع معرفتنا بالفضاء وتأثيراته على الكائنات الحية.

أكدت وكالة ناسا إلغاء الإرساء على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، قائلة: "تم تأكيد إلغاء الإرساء! إن مركبة @SpaceX's CRS-29 Dragon في طريقها حاليًا إلى الأرض، ومن المقرر أن تهبط قبالة ساحل فلوريدا. وذكرت وكالة الفضاء أيضًا أنه من المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية صباح الجمعة، مما يضمن عودة آمنة للشحنة.

بالإضافة إلى مركبة الفضاء Dragon التابعة لشركة SpaceX، من المقرر أيضًا أن تغادر المركبة الفضائية Cygnus غير المأهولة التابعة لشركة Northrop Grumman من محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، على عكس Dragon، سوف يحترق Cygnus عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

يمثل الالتحام الناجح والعودة اللاحقة للمركبة الفضائية Dragon اكتمال مهمة إعادة إمداد SpaceX التاسعة والعشرين إلى محطة الفضاء الدولية. لم تجلب هذه المهمة الإمدادات الأساسية للطاقم فحسب، بل جلبت أيضًا تحقيقات علمية جديدة من شأنها أن تساهم في فهمنا لموجات الجاذبية الجوية واختبار اتصالات الليزر ذات معدل البيانات العالي بين المحطة الفضائية والأرض.

يستمر تعاون ناسا مع SpaceX والشركاء التجاريين الآخرين في دفع التقدم في استكشاف الفضاء وأبحاثه، مما يدفع حدود فهمنا للكون ويمهد الطريق لتحقيق اختراقات علمية في المستقبل.