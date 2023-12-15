اكسيوم سبيس تعلن عن مهمتها القادمة إلى محطة الفضاء الدولية

لندن، 15 ديسمبر 2023 - كشفت شركة اكسيوم سبيس عن خطط لمهمتها الثالثة المرتقبة، Ax-3، المقرر إطلاقها في 9 يناير 2024. وستشهد هذه الرحلة الاستكشافية الرائدة رحلة أربعة رواد فضاء تجاريين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في استقل المركبة الفضائية Falcon 9 وDragon التابعة لشركة SpaceX.

سيقود الطاقم رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا، مايكل لوبيز أليجريا، والذي يشغل أيضًا منصب كبير رواد الفضاء في اكسيوم. ستنضم إليه مجموعة رائعة من الأفراد، بما في ذلك والتر فيلادي، وهو عقيد في القوات الجوية الإيطالية والذي شرع سابقًا في الإطلاق التجاري الأولي لشركة Virgin Galactic في يونيو. ويكمل ماركوس واندت، رائد فضاء المشروع من وكالة الفضاء الأوروبية، وألبير جيزيرافجي، أول مواطن تركي يسافر إلى الفضاء، الفريق النجمي.

تهدف مهمة Ax-3 القادمة إلى الاستفادة من الدروس القيمة المستفادة من مهمة Ax-1 السابقة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. ويعتقد لوبيز أليجريا أن هذه الأفكار ستمكن Ax-3 من إنجاز تجاربه الثلاثين المحددة خلال إطار زمني مضغوط مدته أسبوعين، مما يقلل الحاجة إلى المساعدة من رواد فضاء وكالة محطة الفضاء الدولية.

لا تركز اكسيوم سبيس على مهامها المباشرة فحسب، بل تركز أيضًا على مستقبل السفر إلى الفضاء. وتخطط الشركة لإدخال وحدات خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، بدءًا من عام 2026، بهدف نهائي يتمثل في تشكيل محطة فضائية تحلق بحرية حيث تنفصل هذه الوحدات بمرور الوقت.

واعترف مات أوندلر، رئيس شركة اكسيوم، بأن تكلفة Ax-3 ليست أقل من سابقتها. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن البعثات المستقبلية يمكن أن تشهد انخفاضًا في التكاليف، وذلك بفضل زيادة كفاءة عمليات SpaceX، والتي تعمل كمحرك أساسي للتكلفة لهذه المشاريع.

يعكس قرار ناسا الأخير بتمويل ثلاثة تحالفات في ديسمبر 2021 لتطوير محطات فضائية تجارية كخلفاء محتملين لمحطة الفضاء الدولية التزام الوكالة بتعزيز استكشاف الفضاء بعد عام 2030 عندما من المتوقع أن تتقاعد محطة الفضاء الدولية.

مع وجود Ax-3 في الأفق، يستمر توسيع حدود استكشاف الفضاء، وتظل اكسيوم سبيس في طليعة هذا العصر الجديد المثير.