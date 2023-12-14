SpaceX Scrubs الإطلاق الرابع لصاروخ Falcon Heavy

اضطرت شركة SpaceX إلى إلغاء المحاولة الرابعة لإطلاق صاروخ Falcon Heavy بسبب سوء الأحوال الجوية في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ويأتي ذلك بعد ثلاثة تأخيرات سابقة في الإطلاق، ولكل منها مجموعة التحديات الخاصة به. على الرغم من عدم تقديم معلومات محددة حول التأخير الأخير، ذكرت SpaceX أنها ستستخدم الوقت الإضافي لإجراء عمليات فحص إضافية للنظام.

ومن المقرر أن يحمل صاروخ فالكون هيفي الطائرة الفضائية التجريبية X-37B إلى المدار لمهمة USSF-52 التابعة لقوة الفضاء الأمريكية. X-37B هي مركبة فضائية بدون طاقم تشبه نسخة أصغر من مكوك الفضاء المتقاعد. منذ رحلتها الأولى في عام 2010، أكملت ست مهمات.

وتهدف المهمة القادمة إلى دفع حدود قدرات X-37B من خلال تشغيلها في أنظمة مدارية جديدة، وتجربة تقنيات الوعي بالمجال الفضائي، ودراسة تأثيرات الإشعاع على المواد التي توفرها وكالة ناسا. أعرب مدير برنامج X-37B، اللفتنانت كولونيل جوزيف فريتشين، عن سعادته بالشراكة بين SpaceX ووزارة القوات الجوية، مشيرًا إلى أن X-37B القابل لإعادة الاستخدام سيحمل العديد من التجارب المتطورة.

تمثل هذه المهمة علامة فارقة بالنسبة لشركة SpaceX، حيث إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بنشر X-37B في المدار. في السابق، كان United Launch Alliance يتولى هذه المهام لصالح USSF.

يعد صاروخ فالكون هيفي، المعروف بقوة دفعه المذهلة البالغة 5.5 مليون رطل عند الإطلاق، أحد أقوى الصواريخ العاملة حاليًا. ومع ذلك، فهي تتضاءل أمام مركبة Starship التابعة لشركة SpaceX، والتي تتميز بقوة دفع مذهلة تبلغ 17 مليون رطل. لا تزال المركبة الفضائية في مرحلة الاختبار وقد قامت برحلتين حتى الآن، وانتهت كلتاهما بانفجارات في الجو.

تخطط SpaceX للبث المباشر لإطلاق Falcon Heavy بمجرد تحديد تاريخ إطلاق جديد. وحتى ذلك الحين، ينتظر عشاق الفضاء بفارغ الصبر فرصة مشاهدة هذا الحدث الرائع.