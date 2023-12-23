تعيد شركة SpaceX حمولات الأبحاث الحيوية من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض

ملخص: أكملت شركة SpaceX بنجاح مهمتها التاسعة والعشرين لخدمات إعادة الإمداد التجارية المتعاقد عليها مع وكالة ناسا، حيث أعادت أكثر من 29 حمولة بحثية من مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني. وتضمنت هذه الحمولات تحقيقات في إنتاج الميلانين في الجاذبية الصغرى، وشيخوخة الجهاز المناعي، والتدهور المعرفي في الدماغ البشري، ونمو خلايا عضلة القلب، ونضوج خلايا الدماغ البشرية. يمكن أن تؤدي النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسات إلى تطبيقات قيمة مثل توصيل الأدوية، والطلاءات الواقية للمركبات الفضائية، وعلاجات جديدة لتجديد خلايا الكبد، وعلاجات جديدة للخرف ومرض الزهايمر، ونمذجة أمراض القلب، وتطوير علاجات للاضطرابات العصبية.

بعد مهمة ناجحة، أعادت شركة SpaceX أكثر من 30 حمولة بحثية من مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني إلى الأرض. كانت هذه الحمولات عبارة عن تحقيقات حيوية في علوم الحياة يمكن أن تُحدث ثورة في مجالات البحث المختلفة.

وبدلاً من التقيد بجاذبية الأرض، تمكن الباحثون من الاستفادة من الظروف الفريدة للفضاء لاكتساب رؤى قيمة. النتائج التي تم الحصول عليها من هذه التجارب لديها القدرة على تحقيق تقدم كبير في مختلف مجالات الدراسة.

على سبيل المثال، أرسل مختبر الأبحاث البحرية ميكروبات إلى مختبر محطة الفضاء الدولية لفهم أفضل لكيفية تأثير الجاذبية الصغرى والإشعاع الفضائي على قدرتها على إنتاج الميلانين. يمكن أن يكون لهذا البحث نطاق واسع من التطبيقات، بدءًا من توصيل الأدوية وحتى طلاء المركبات الفضائية وبدلات الفضاء.

أرسل فريق جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو رقائق أنسجة الكبد المناعية ثلاثية الأبعاد إلى الفضاء لاستكشاف العلاقة بين شيخوخة الجهاز المناعي وتجديد خلايا الكبد. هذا البحث لديه القدرة على تمهيد الطريق لعلاجات جديدة على الأرض.

ركز باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو على دراسة تأثيرات الجاذبية الصغرى على عضويات الدماغ المشتقة من الخلايا الجذعية. ومن خلال دراسة كيفية حدوث التدهور المعرفي في الدماغ البشري، يأملون في اكتشاف طرق جديدة لعلاج الخرف ومرض الزهايمر وغيرها من الأمراض التنكسية العصبية.

وفي الوقت نفسه، أجرى فريق من جامعة إيموري بحثًا في المحطة لتحديد كيفية تأثير الجاذبية الصغرى على نمو ووظيفة خلايا عضلة القلب. وهذا له آثار كبيرة على نمذجة أمراض القلب ويمكن أن يساهم في تطوير علاجات جديدة.

علاوة على ذلك، قامت شركة Axonis الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية بفحص تأثيرات الجاذبية الصغرى على نضوج خلايا الدماغ البشرية. يمكن للأفكار المكتسبة من هذا البحث أن تساعد في تحسين نمذجة المرض والمساعدة في تطوير علاجات للاضطرابات العصبية.

وفي الختام، فإن عودة SpaceX الناجحة لأكثر من 30 حمولة بحثية من المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية تفتح فرصًا هائلة للتقدم في مختلف المجالات العلمية. المعرفة المكتسبة من هذه التجارب يمكن أن تؤدي إلى اختراقات في توصيل الأدوية، والطلاءات الواقية، وتجديد خلايا الكبد، وعلاجات الخرف، ونمذجة أمراض القلب، وعلاجات الاضطرابات العصبية.