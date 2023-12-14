تستعد SpaceX للرحلات التجريبية القادمة باستخدام السفينة 28 وBooster 10

تستعد شركة SpaceX للجولة التالية من الرحلات التجريبية مع إطلاق السفينة 28 إلى المنصة الفرعية B. ويمثل هذا بداية حملة اختبار مكثفة للمركبتين Ship 28 وBooster 10، اللتين من المتوقع أن تخضعا للعديد من الاختبارات الرئيسية قبل رحلتهما المبكرة. في عام 2024.

أكملت السفينة 28 بالفعل اختبارين لمقاومة البرد وحصلت على ترقيات للمحرك خلال إقامتها التي استمرت شهرين ونصف في موقع سانشيز. يتضمن جدول الاختبار للسفينة 2.5 مقاومة للتبريد، يتبعها محرك رئيسي بستة محركات ونيران ثابتة بستة محركات.

بالتوازي، حصل Booster 10 على حلقة Hot Stage Ring وتم وضعه على حامل النقل المعزز الجديد. يسمح هذا الحامل، الذي يتميز بـ 20 ذراعًا ومشبكًا، بالتحرير المتزامن دون تدخل يدوي. كما أنه يسهل أيضًا نقل المعززات وإعدادها للتكديس على منصة الإطلاق المدارية.

من المتوقع أن يتضمن اختبار Booster 10 مقاومة للتبريد، و33 محركًا رئيسيًا، و33 محركًا ثابتًا قبل أن يصبح جاهزًا للطيران. تهدف SpaceX إلى إجراء حملة اختبار أولي قصيرة تتماشى مع مهامها المستقبلية، بما في ذلك حملات نظام الهبوط البشري التابع لناسا.

ركزت SpaceX أيضًا على ترقيات منصة الإطلاق المدارية ومزرعة الدبابات. شهدت مزرعة الخزانات المدارية تركيب مبردات فرعية ومضخات وخزانات أفقية إضافية، مما سيعزز قدرة التحميل ويقلل الوقت اللازم لتحميل الوقود الدافع إلى المجموعة الكاملة.

وبالنظر إلى المستقبل، تم التخطيط للسفينة 29 والبوستر 11 للرحلة الرابعة، حيث تخضع السفينة 29 حاليًا لأعمال الاختبار المبدئي. من المقرر أن تقوم السفينة 30 والبوستر 12 بالرحلة الخامسة، بينما تم تعليق السفينة 31 والبوستر 13 لمزيد من العمل. لقد تم بالفعل تكديس السفينة 32 بالكامل، ويجري إعداد Booster 14 في Ringyard.

ومن الجدير بالذكر أن إيلون ماسك قد أشار إلى أن السفن القادمة (28 و29 و30 و32) ستكون الأخيرة من الإصدار 1 من Starship، ومن المتوقع أن يتمتع الإصدار 2 بموثوقية أفضل والمزيد من التقدم.

مع هذه الاستعدادات الجارية، تواصل SpaceX إحراز تقدم في أهدافها الطموحة لاستكشاف الفضاء والنقل. ستوضح الرحلات التجريبية القادمة بشكل أكبر قدرات أنظمة Starship و Booster، مما يجعلنا أقرب إلى مستقبل السفر بين الكواكب.