تواصل صواريخ SpaceX تجاوز الحدود بإطلاقها المحطم للأرقام القياسية

في إنجاز رائد، حطمت شركة SpaceX مرة أخرى الأرقام القياسية بإطلاقها الأخير. أطلقت الشركة بنجاح 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار باستخدام صاروخ Falcon 9 الذي تم إطلاقه بالفعل 18 مرة من قبل. ويتجاوز هذا الرقم القياسي السابق لمعظم الرحلات الجوية بواسطة معزز واحد، ويعد خطوة كبيرة نحو هدف SpaceX المتمثل في إعادة استخدام الصواريخ وخفض تكلفة رحلات الفضاء.

تم الإطلاق التاريخي في الساعات الأولى من يوم السبت 23 ديسمبر من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. حملت المرحلة الأولى من Falcon 9، والتي ظهرت لأول مرة في مايو 2020 في مهمة Demo-2 Crew Dragon، شعار ناسا "الدودة" الباهت منذ إطلاقها الافتتاحي.

كان أداء الصاروخ المخضرم لا تشوبه شائبة، حيث أوصل 23 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع. وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب هو أن المرحلة الأولى من Falcon 9 تمكنت من العودة بأمان إلى الأرض، حيث هبطت على متن السفينة بدون طيار Just Read the Instructions في المحيط الأطلسي بعد 8.5 دقيقة فقط من الإطلاق. يمثل هذا الهبوط الناجح التاسع عشر لهذا المعزز تحديدًا، مما يضع معيارًا جديدًا لقابلية إعادة الاستخدام ويثبت بشكل أكبر فعالية نهج SpaceX.

ومن خلال إعادة استخدام الصواريخ، تهدف SpaceX إلى إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء من خلال خفض التكاليف بشكل كبير وزيادة وتيرة عمليات الإطلاق. يعد هذا الإنجاز الأخير بمثابة شهادة على تفاني الشركة والتزامها بإعادة الاستخدام. مع استمرارهم في تجاوز الحدود وتحطيم الأرقام القياسية، فإن SpaceX في طريقها إلى تغيير مستقبل استكشاف الفضاء وجعله أكثر سهولة من أي وقت مضى.