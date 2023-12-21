تأخر إطلاق رائد فضاء خاص بسبب الظروف الجوية والتغيرات الواضحة

واجهت عملية إطلاق رائد الفضاء الخاص القادمة لشركة SpaceX، وهي مهمة Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، تأخيرًا. كان من المقرر في الأصل أن يتم الإطلاق في 9 يناير، ولكن تم تأجيل الإطلاق إلى 17 يناير، وفقًا لوكالة ناسا. يُعزى التأخير إلى الظروف الجوية غير المواتية الأخيرة والتغيرات في بيان إطلاق SpaceX.

تمثل مهمة Ax-3، التي نظمتها شركة اكسيوم سبيس، ثالث مهمة رواد فضاء خاصة إلى محطة الفضاء الدولية. استخدمت جميع البعثات الثلاث أجهزة SpaceX لإرسال أطقم مكونة من أربعة أشخاص إلى المختبر المداري في مهام تستغرق حوالي أسبوعين. تم إطلاق المهمة الأولى، Ax-1، في أبريل 2022، تليها Ax-2 في مايو من هذا العام.

رائد الفضاء السابق لناسا مايكل لوبيز أليجريا، الذي يعمل الآن لدى اكسيوم، سيعمل كقائد لـ Ax-3. وسينضم إلى لوبيز أليجريا العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت، وألبير جيزيرافجي، أول مواطن تركي يغامر برحلة إلى الفضاء.

سيتم الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، مع صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل كبسولة Dragon لنقل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية. يمكن للمهتمين بمشاهدة المهمة مشاهدتها مباشرة على موقع Space.com.

وبالإضافة إلى هذا التأخير، واجهت شركة سبيس إكس انتكاسات أخرى ناجمة عن الظروف الجوية القاسية. وقد أثر هذا على المهام الأخرى المدرجة في بيان إطلاق الشركة، بما في ذلك مهمة Ax-3. كانت شركة SpaceX قد خططت لإجراء عملية إطلاق مزدوجة في فلوريدا في 11 ديسمبر، حيث أطلقت مجموعة من أقمار الإنترنت Starlink والطائرة الفضائية X-37B التابعة لقوة الفضاء الأمريكية. ومع ذلك، نظرًا للظروف الجوية، تمت إعادة جدولة إطلاق Starlink في 18 ديسمبر، بينما من المقرر الآن أن تطير الطائرة X-37B في 28 ديسمبر.

على الرغم من هذه التحديات، تظل SpaceX ملتزمة بجهودها في استكشاف الفضاء وتعمل بجد لضمان نجاح مهامها القادمة.