من المتوقع أن تضيء الأضواء الشمالية السماء في الليالي القادمة

كشفت تقارير جديدة من وكالة ناسا أننا في انتظار متعة خاصة مع استعداد الأضواء الشمالية للظهور في سماء الليل. كشفت صور الأقمار الصناعية عن العديد من التوهجات الشمسية التي تتحرك مباشرة نحو الأرض، مع توهج واحد محدد يتحرك بسرعة مذهلة لا تقل عن 1.8 مليون ميل في الساعة!

يمكن لهذه الانفجارات الشمسية، والمعروفة أيضًا باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CME)، أن تتفاعل مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة الشمسية وإثارة الغازات المختلفة في الغلاف الجوي، مثل النيتروجين والأكسجين. غالبًا ما يؤدي هذا التفاعل إلى ظاهرة الأضواء الشمالية المذهلة.

بالفعل هذا الأسبوع، حدث انقطاع للراديو بسبب العواصف المغناطيسية الأرضية الناجمة عن الانبعاث الإكليلي الإكليلي. أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مراقبة للعواصف المغناطيسية الأرضية في الأول من ديسمبر، حيث يتوقع وصول "الانبعاث الإكليلي الإكليلي آكلي لحوم البشر" ليلة الخميس حتى وقت مبكر من صباح الجمعة. تتمتع هذه الانبعاث الإكليلي بالقدرة على الاندماج وإنشاء عاصفة مغناطيسية أرضية قوية من فئة G1، قادرة على إنتاج شفق مذهل في خطوط العرض الوسطى.

إذا كنت متشوقًا لمشاهدة هذا المشهد السماوي، فإن ليلة الخميس وحتى وقت مبكر من يوم الجمعة هو الوقت المناسب لمراقبة السماء، خاصة في المناطق الشمالية. ستعتمد شدة ووضوح الشفق القطبي إلى حد كبير على قوة العاصفة الجيومغناطيسية. لذا، تأكد من البقاء على اطلاع بأحدث التوقعات والملاحظات من خلال زيارة موقع spaceweather.gov.

وبما أن عروض الضوء الطبيعي هذه نادرة الحدوث، فاغتنم الفرصة للتأمل في عجائب الكون والتأمل في الجمال العميق لارتباط كوكبنا بالكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الشفق القطبي؟

الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، هي ظاهرة طبيعية تتميز بظهور أضواء ملونة في سماء الليل، خاصة في المناطق القطبية. تنتج هذه الأضواء عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة من الشمس والمجال المغناطيسي للأرض.

لماذا تعتبر التوهجات الشمسية مهمة؟

التوهجات الشمسية هي انفجارات مكثفة من الإشعاع الذي ينشأ من سطح الشمس. عندما يتم توجيه هذه التوهجات نحو الأرض، فإنها يمكن أن تؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية وربما تعطل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوهجات الشمسية أن تثير الغازات في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى العرض المذهل للأضواء الشمالية.

كيف يمكنني مراقبة الأضواء الشمالية بشكل أفضل؟

لمشاهدة الأضواء الشمالية، من الضروري أن تكون في موقع به الحد الأدنى من التلوث الضوئي، مثل المناطق النائية البعيدة عن أضواء المدينة. توفر المناطق الشمالية الأقرب إلى القطبين المغناطيسيين، مثل ألاسكا وكندا وأيسلندا والنرويج، ظروف مشاهدة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يعد الصبر والسماء الصافية أمرًا حيويًا، حيث يمكن أن تختلف شدة الشفق القطبي ورؤيته.

مصادر:

– [Spaceweather.com](https://spaceweather.com)