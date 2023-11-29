رقصة الشفق الرائعة: ظاهرة تأسر السماء

يضيء الشفق القطبي المبهر والساحر السماء بأشرطة دوامة ذات ألوان خلابة، مما يترك المتفرجين في رهبة العرض الفني للطبيعة. وقد أدى النشاط الشمسي الأخير إلى تكثيف جاذبية هذه الظواهر السماوية، مما أثار الترقب لارتفاع محتمل في العواصف الجيومغناطيسية والأضواء الشمالية الساحرة التي تصاحبها.

وفقًا للمتنبئين بالطقس الفضائي، أدى التوهج الشمسي القوي من الفئة M إلى حدوث تعتيم راديوي عالي التردد في وقت سابق من هذا الأسبوع. التقط القمر الصناعي GOES-19 التابع لـ NOAA الانفجار الشمسي المذهل المرتبط بهذا الحدث. تسبب تأثير التوهج في تدهور راديوي محتمل فوق الجزء الشرقي من جنوب المحيط الهادئ، وفقًا لما أفاد به مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA (SWPC).

وقد أدى هذا الارتفاع الأخير في النشاط الشمسي إلى زيادة احتمالية حدوث مشاعل إضافية من الفئة M، وعلى الرغم من أن الفرص ضئيلة، إلا أن هناك احتمال حدوث أقوى مشاعل من الفئة X. تم تصنيف هذه التوهجات الشمسية على أساس قوتها، حيث تم تصنيف التوهجات من الفئة M وX على أنها الأكثر كثافة. في الواقع، يمكن للتوهج من الفئة X أن يطلق العنان لطاقة تعادل طاقة مليار قنبلة ذرية، وفقًا لتقديرات وكالة ناسا.

شهد يوم الأحد حدوث ما لا يقل عن ثلاثة انبعاثات كتلية إكليلية (CMEs)، حيث انفجرت سحب البلازما من الشمس واندفعت نحو الأرض. تستغرق الانبعاثات الإكليلية عادةً من يوم إلى ثلاثة أيام للوصول إلى الغلاف الجوي لكوكبنا. عندما تحدث عدة ثورانات شمسية، فإنها يمكن أن تتداخل، مما يؤدي إلى عواصف شمسية متتالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد التأثير الأولي للجسيمات الشمسية في وقت مبكر من مساء الأربعاء، مع توقع وصول موجات لاحقة في الأيام التالية. تستخدم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مقياس تصنيف مكون من 5 نقاط، يتراوح من G1 إلى G5، لتقييم شدة العواصف الشمسية. قد يشهد يوم الخميس مستويات G1 (طفيفة) من نشاط العاصفة الشمسية، تليها مستويات G2 (معتدل) يوم الجمعة، حيث تجعل الانبعاث الإكليلي الإضافية وجودها محسوسًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي العاصفة الشمسية؟

ج: تشير العاصفة الشمسية إلى اضطراب في الغلاف الجوي للشمس يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs). يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثيرات مختلفة على البيئة الفضائية للأرض والبنية التحتية التكنولوجية.

س: ما هي آثار العاصفة الجيومغناطيسية على الأرض؟

ج: بالنسبة لمعظم الأفراد، فإن العواصف المغناطيسية الأرضية لها عواقب لا تذكر. ومع ذلك، أثناء عاصفة قوية (G3)، قد تتعرض أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والملاحة الراديوية منخفضة التردد إلى انقطاع متقطع. يعتمد مشغلو المركبات الفضائية ومزودو الطاقة على تنبؤات الطقس الفضائي الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) للتحضير للتأثيرات المحتملة.

س: كيف تساهم العاصفة الشمسية في تكوين الشفق القطبي؟

ج: تصطدم الجسيمات المشحونة الناتجة عن العاصفة الشمسية بالغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى تنشيط الذرات والجزيئات. ونتيجة لذلك، يتم إنشاء العروض المضيئة المعروفة باسم الشفق القطبي، مثل الأضواء الشمالية الساحرة. في حين أن هذه المشاهد تحدث في المقام الأول بالقرب من قطبي الأرض، إلا أن عاصفة شمسية قوية يمكن أن تجلبها أحيانًا إلى خطوط العرض المنخفضة.

مع تقدم الشمس نحو الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي فترة من النشاط الشمسي المتزايد المتوقعة بين يناير وأكتوبر 2024، من المتوقع حدوث المزيد من العواصف المغناطيسية الأرضية وما يرتبط بها من أحداث الشفق القطبي. يقوم المتنبئون بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بمراقبة سلوك الشمس بعناية ويستخدمون نماذج متقدمة للتنبؤ بوصول الجزيئات الشمسية إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يساعد في إعداد مشغلي المركبات الفضائية ومقدمي الطاقة على حدٍ سواء. تظل مشاهدة الرقصة الأثيرية للشفق القطبي بمثابة شهادة لا تُنسى على جمال وقوة العالم الطبيعي.