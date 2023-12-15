العلماء يكررون قاع البحر القديم للتحقيق في أصول الحياة

أجرى العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا تجربة رائدة تحاكي ظروف قاع البحر القديم، مما يوفر نظرة ثاقبة للأصول المحتملة للحياة على الأرض. من خلال إعادة إنشاء البيئة الموجودة حول الفتحات الحرارية المائية، اكتشف الباحثون أن هذه المداخن الصخرية في قاع البحر يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في بدء الحياة.

تضمنت التجربة خلط السوائل من شقوق قاع البحر القديمة مع مياه المحيط تحت ضغط شديد. وأدى ذلك إلى إنتاج الجزيئات العضوية، وهي اللبنات الأساسية للحياة. النتائج لها آثار مهمة على دراسة علم الأحياء الفلكي، وخاصة في استكشاف عوالم المحيطات مثل قمر زحل إنسيلادوس وقمر المشتري أوروبا، والتي يعتقد أن لها نشاط حراري مائي مماثل.

يساهم عمل فريق البحث في فهمنا لدور المحيطات في أصل الحياة ويوفر الأساس للدراسات المستقبلية. تتوافق الدراسة أيضًا مع المجال الأوسع لعلم الأحياء الفلكي وتم إجراؤها كجزء من معهد علم الأحياء الفلكي السابق التابع لناسا.

وتكمن أهمية التجربة في قدرتها على تفسير أصول الحياة على الأرض. يقترح بعض العلماء أن الحياة بدأت في الأصل حول الفتحات الحرارية المائية في قاع البحر منذ مليارات السنين. ومن خلال محاكاة هذه البيئات القديمة، قدم الفريق أدلة دامغة لدعم هذه الفرضية.

وتمتد الآثار إلى ما هو أبعد من كوكبنا، حيث يدرس العلماء إمكانية وجود حياة في بيئات مماثلة على الأجرام السماوية الأخرى. إن فهم كيفية ظهور الحياة في الظروف القاسية يعزز قدرتنا على تحديد المواقع الصالحة للسكن ويزيد من احتمالية العثور على حياة خارج كوكب الأرض.

بشكل عام، تمثل التجربة علامة فارقة في دراسة أصول الحياة وتوفر نقطة انطلاق نحو كشف أسرار كوننا. تمهد النتائج الطريق للبحث المستقبلي وتثير احتمالات مثيرة لوجود حياة خارج حدود الأرض.