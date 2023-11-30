استكشاف إمكانية إرسال البشر إلى كوكب الزهرة

أثارت خطط ناسا لإعادة البشر إلى القمر من خلال مهمات أرتميس الإثارة حول استكشاف الفضاء في المستقبل. ولكن ماذا عن العوالم الأخرى في النظام الشمسي؟ هل كوكب الزهرة خيار قابل للتطبيق؟ في حين أن كوكب الزهرة قد يبدو خيارًا منطقيًا نظرًا لقربه من الأرض، إلا أن ظروفه القاسية تجعله هدفًا صعبًا للاستكشاف البشري.

يوضح الدكتور بول بيرن، الأستاذ المشارك في علوم الأرض والبيئة والكواكب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أن سطح كوكب الزهرة غير مضياف، حيث تصل درجات الحرارة إلى 464 درجة مئوية (867 درجة فهرنهايت) وضغط سطحي 92 درجة. مرات أعلى من الأرض. وهذا يجعل الهبوط والبقاء على قيد الحياة على كوكب الزهرة شبه مستحيل. ومع ذلك، فوق الغيوم، تكون الظروف أكثر احتمالا. ومن خلال أجهزة التنفس المناسبة، يمكن للبشر استكشاف الغلاف الجوي المغطى بالسحب، حيث تشبه درجات الحرارة والضغط يومًا ربيعيًا لطيفًا على الأرض.

من المحتمل أن يتضمن إرسال البشر إلى كوكب الزهرة الطيران حول الكوكب في الطريق إلى وجهة أخرى في النظام الشمسي. كما تم اقتراح فكرة إنشاء موطن قائم على السحابة. حددت دراسة قدمت في منتدى ومعرض الفضاء والملاحة الفضائية AIAA في عام 2015 مهمة المفهوم التشغيلي للزهرة على ارتفاعات عالية (HAVOC)، والتي تتضمن مهمة مأهولة مدتها 30 يومًا باستخدام منطاد مجهز بألواح شمسية داخل الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة. ومع ذلك، يرى الدكتور بيرن أن هذا المفهوم مكلف للغاية وغير ممكن في الوقت الحالي.

لقد كان كوكب الزهرة بمثابة أداة قيمة لاستكشاف الفضاء. استخدمت المركبات الفضائية، بما في ذلك غاليليو وكاسيني وماسنجر وباركر سولار بروب التابع لناسا، مساعدات الجاذبية الزهرية للتنقل في مساراتها إلى الوجهات الخارجية والداخلية في النظام الشمسي.

وفي حين أن احتمالات إرسال البشر إلى كوكب الزهرة لا تزال غير مؤكدة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في المعرفة المكتسبة من العيش والعمل في الفضاء السحيق أثناء الرحلة إلى وجهات بعيدة، مثل المريخ. إن فهم التحديات التي يفرضها كوكب الزهرة يساهم في فهمنا لكيفية قدرة البشر على التكيف والازدهار في بيئات الفضاء السحيق.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: هل يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة على سطح كوكب الزهرة؟

ج: إن الظروف القاسية على سطح كوكب الزهرة، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والضغوط الساحقة، تجعل من المستحيل على البشر البقاء على قيد الحياة هناك. ومع ذلك، فإن استكشاف الغلاف الجوي المغطى بالسحب ينطوي على إمكانات.

س: هل الموائل السحابية ممكنة على كوكب الزهرة؟

ج: يعد إنشاء موطن سحابي على كوكب الزهرة مسعى مكلفًا ومليئًا بالتحديات. اقترح المفهوم التشغيلي لكوكب الزهرة على ارتفاعات عالية (HAVOC) مهمة منطاد في الغلاف الجوي العلوي لكوكب الزهرة كخيار محتمل.

س: لماذا تم استخدام كوكب الزهرة للمساعدة في الجاذبية؟

ج: استخدمت المركبات الفضائية جاذبية كوكب الزهرة لتوجيه نفسها نحو الوجهات الخارجية للنظام الشمسي، مثل كوكب المشتري وزحل، أو أهداف النظام الشمسي الداخلية مثل عطارد والشمس.

س: ماذا يمكننا أن نتعلم من استكشاف كوكب الزهرة؟

ج: توفر دراسة كوكب الزهرة نظرة ثاقبة لظروف الكواكب القاسية وتساعدنا على الاستعداد لاستكشاف المستقبل، ليس فقط كوكب الزهرة ولكن أيضًا بعثات الفضاء السحيق إلى أماكن مثل المريخ.

مصادر:

– جامعة واشنطن، علوم الأرض والكواكب: https://eps.wustl.edu/

– منتدى ومعرض AIAA للفضاء والملاحة الفضائية: [URL هنا]

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/