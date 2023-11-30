قدم إصدار ناسا الأخير للصور البانورامية للمريخ للعلماء لمحة آسرة عن كوكبنا المجاور. على عكس تساقط الثلوج على الأرض، يواجه المريخ ظاهرة فريدة من نوعها - ثاني أكسيد الكربون المتجمد الذي يشبه الثلج. يقدم هذا الاكتشاف الرائد رؤى جديدة حول الغلاف الجوي للمريخ، مما يأسر خيال عشاق الفضاء.

تُظهر هذه الصور، التي تم التقاطها بواسطة كاميرا نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS) في 9 مايو، المناظر الطبيعية للمريخ تحت طبقات من السحب والغبار. أحد الجوانب الرائعة في المجموعة هو الصورة المركبة ذات الألوان الزائفة، والتي تجمع بين بيانات الأشعة تحت الحمراء من ثلاث قنوات. يسلط هذا المركب الضوء على وجود سحب جليدية مائية شفافة وغبار في الغلاف الجوي للمريخ، مما يوفر منظرًا حيويًا ومذهلاً للمريخ.

علاوة على ذلك، تكشف الصور عن مناطق مهمة مختلفة من المريخ، بما في ذلك حوض هيلاس الشرقي المذهل. يمتد هذا الحوض الأثري القديم والضخم لأكثر من 1,000 ميل، مما يجعله الأكبر على الكوكب الأحمر. ضمن مساحتها الشاسعة، توجد فوهات وملامح مميزة وسحب رقيقة، تم التقاطها جميعها بأناقة باللونين الأسود والأبيض.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الصور تقدم أكثر من مجرد سطح المريخ؛ وهي تشمل أيضًا قمري المريخ، أحدهما صور. تم تصوير هذا القمر في سلسلة من الصور المتحركة المذهلة، وهو يعزز فهمنا للديناميكيات السماوية المعقدة التي تحيط بالمريخ.

ومع ذلك، فإن إنشاء هذه التجربة البصرية الفريدة كان مصحوبًا بمجموعة من التحديات الخاصة به. عادةً ما تشير الكاميرا الثابتة الموجودة على المركبة المدارية Mars Odyssey لعام 2001 إلى الأسفل على سطح المريخ. وللتغلب على هذا القيد، قام العلماء بتدوير المركبة المدارية بأكملها ببراعة بمقدار 90 درجة تقريبًا، مما أتاح رؤية جانبية للأفق. يتطلب هذا التعديل اهتمامًا دقيقًا لضمان بقاء الألواح الشمسية تعمل بالطاقة وعدم تلف المعدات. وعلى الرغم من أنه أعاق الاتصال مؤقتًا بين الفريق والمركبة الفضائية، إلا أن التعديل الناجح أنتج مجموعة تاريخية من الصور.

وبينما نحتفل برحلة مهمة أوديسي التي استمرت 22 عامًا، فإننا نواصل الإعجاب بثروة المعرفة التي تم جمعها حول المريخ. لقد أدى التزام ناسا الثابت بالاستكشاف إلى تحويل فهمنا للكوكب الأحمر، مما يوفر نافذة على المناظر الطبيعية الغريبة وأنماط الطقس التي تجعل من المريخ مصدرًا لسحر لا نهاية له.

الأسئلة الشائعة

1. ما الذي يسبب "تساقط الثلوج" على المريخ؟

"تساقط الثلوج" على المريخ لا يعتمد على الماء بل على ثاني أكسيد الكربون. يشكل ثاني أكسيد الكربون المتجمد، المعروف بالثلج الجاف، سحبًا جوية تشبه الثلج، مما يخلق مشهدًا بصريًا فريدًا على الكوكب الأحمر.

2. كيف تم التقاط الصور البانورامية؟

تم التقاط الصور البانورامية للمريخ بواسطة كاميرا نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS) التابعة لناسا والموجودة على المركبة المدارية Mars Odyssey عام 2001. تم تدوير الكاميرا بمقدار 90 درجة تقريبًا لتوفير منظور جديد لأفق المريخ. سمح هذا التعديل للعلماء بالتقاط منظر جانبي للمناظر الطبيعية، مما أدى إلى مجموعة رائعة من الصور.

3. ما أهمية حوض هيلاس الشرقي؟

يعد حوض هيلاس الشرقي على سطح المريخ أكبر حوض تصادمي قديم، حيث يمتد عرضه لأكثر من 1,000 ميل. يحتوي على حفر وميزات فريدة وخصلات من السحب التي توفر رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي وديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.