العلماء يكشفون اللغز وراء "التوهجات الفائقة"

حقق العلماء تقدما في فهم الفيزياء وراء "التوهجات الفائقة" الضخمة والعنيفة التي تنبعث من نجوم أكثر سطوعا بآلاف المرات من الشمس. تمت ملاحظة هذه التوهجات الهائلة بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا وتلسكوبات كيبلر الفضائية البائدة الآن. بينما تنتج شمسنا أيضًا توهجات شمسية، إلا أنها تتضاءل مقارنة بحجم وشدة هذه التوهجات الفائقة.

استخدم فريق الباحثين، بقيادة باحث ما بعد الدكتوراه كاي يانغ والأستاذ المساعد شودونج صن من معهد علم الفلك بجامعة هاواي، التوهجات الشمسية كبديل للتوهجات الفائقة لنمذجة انفجارات البلازما هذه. ومن خلال تطبيق ما تعلموه عن الشمس على النجوم الأكثر برودة، تمكن العلماء من تحديد الفيزياء التي تحرك هذه التوهجات الفائقة.

إحدى السمات المثيرة للاهتمام التي لوحظت في بعض النجوم ذات التوهجات الفائقة هي "نتوء" غريب في منحنى الضوء المرتبط بها. يشبه "ذروة النتوء" ظاهرة تظهر في شمسنا تُعرف باسم "توهجات المرحلة المتأخرة للطاقة الشمسية"، حيث يتبع انفجار أولي من الضوء ذروة تدريجية للضوء. وتساءل الباحثون عما إذا كانت هذه التحسينات في سطوع المرحلة المتأخرة في النجوم البعيدة يمكن أن تكون ناجمة عن حلقات نجمية ضخمة تشبه الحلقات الإكليلية للشمس.

ولاختبار هذه النظرية، أجرى الفريق محاكاة حاسوبية للسوائل التي تحاكي الحلقات الإكليلية، مما أدى إلى زيادة طول هذه الحلقات والطاقة المغناطيسية التي تقف خلفها. كشفت عمليات المحاكاة أن طاقات التوهج الأكبر من شأنها أن تزيد من كثافة هذه الحلقات على النجوم الأكثر سطوعًا، مما يسمح للحلقات النجمية الكثيفة بالمساهمة في انبعاثات الضوء المرئي. علاوة على ذلك، أظهرت عمليات المحاكاة أن الحلقات ستنتج ذروة انبعاث ثانوية متميزة، مما يعكس الملاحظات التي أجراها TESS وKepler.

ووجد الفريق أيضًا أن توهج الضوء في وقت متأخر من النجوم البعيدة المتوهجة يمكن أن يعزى إلى البلازما شديدة الحرارة في أعلى نقاط الحلقات الإكليلية التي تبرد وتعود إلى النجم كمواد متوهجة. هذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي للنجم.

نُشرت نتائج الباحثين في مجلة الفيزياء الفلكية في 6 ديسمبر. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الفيزياء الكامنة وراء التوهجات الفائقة ويقدم رؤى قيمة حول سلوك النجوم الأكثر سطوعًا بآلاف المرات من شمسنا.