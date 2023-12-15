مهمة SWOT التابعة لناسا تتجاوز التوقعات في المسح العالمي للمياه

ملخص: يفوق القمر الصناعي للمياه السطحية وتضاريس المحيطات (SWOT) التابع لناسا التوقعات في مسحه العالمي للمياه السطحية للأرض، وفقًا لعالم المشروع لي لوينج فو. الأداة الأساسية، مقياس التداخل الراداري Ka-band، قدمت على الفور عمليات رصد واضحة ودقيقة للمحيطات. كما كان أداء أجهزة استشعار مراقبة الأرض الأخرى جيدًا بشكل استثنائي، حيث نالت الثناء من باحثي ناسا في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي الخريفي. وسيسمح الأداء المحسن لبرنامج SWOT بمراقبة مستويات المياه في البحيرات والأنهار الصغيرة، ومن المحتمل أن تصل إلى 6 ملايين بحيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها هكتارًا واحدًا.

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مهمة SWOT التابعة لناسا تحطم التوقعات في مراقبة مياه الأرض

لقد تجاوزت مهمة SWOT الرائدة التابعة لناسا، والتي تهدف إلى مسح المياه السطحية للأرض، التوقعات الأولية بكثير، مما ترك العلماء مندهشين من نجاح المهمة. في غضون أيام من تفعيل الأداة الأساسية، مقياس التداخل الراداري Ka-band الموجود على القمر الصناعي SWOT المشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، تمكن المهندسون من التقاط صور لارتفاع سطح البحر كانت واضحة ودقيقة بشكل غير عادي.

أعرب عالم المشروع Lee-Lueng Fu عن عدم تصديقه في البداية، مفترضًا أن الصور المقدمة له كانت نوعًا من النكتة القاسية. كان التقدم السريع في الحصول على بيانات عالية الجودة غير متوقع، حيث يستغرق تحسين الخوارزميات عادةً أشهرًا لتحسين جودة البيانات. ومع ذلك، قدم مقياس التداخل الراداري Ka-band الخاص بـ SWOT على الفور ملاحظات واضحة ودقيقة للمحيطات.

لم تتفوق مهمة SWOT فحسب، بل أظهرت أجهزة استشعار مراقبة الأرض الأخرى أداءً رائعًا أيضًا. وفقًا لباري ليفر، مدير برنامج تكوين التروبوسفير التابع لناسا، فإن مستشعر رصد انبعاثات التلوث في التروبوسفير "يعمل بشكل جيد للغاية". بالإضافة إلى ذلك، تجاوز مطياف التحقيق في مصدر الغبار المعدني لسطح الأرض الموجود في محطة الفضاء الدولية جميع التوقعات السابقة.

ومع ذلك، فإن الثناء على مهمة SWOT برز من بين الإنجازات التي تم تقديمها في اجتماع الخريف للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. ولم يتوقع فو، الذي كان جزءًا من أربع بعثات لناسا، الأداء الاستثنائي لتحليل SWOT. ومن ناحية علم المحيطات، أظهرت SWOT نجاحًا فوريًا، في حين تتطلب تطبيقات الهيدرولوجيا تطوير برامج إضافية لتعزيز معالجة البيانات.

سيسمح الأداء المثير للإعجاب لـ SWOT للباحثين بمراقبة مستويات المياه في البحيرات والأنهار الأصغر بكثير مما كان متوقعًا في البداية. قبل الإطلاق، كان من المتوقع أن يتمكن برنامج SWOT من مراقبة بحيرات صغيرة تصل مساحتها إلى 6 هكتارات. ومع ذلك، وبفضل القدرات المحسنة للقمر الصناعي، يأمل الباحثون الآن في مراقبة ما يقرب من 6 ملايين بحيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها هكتارًا واحدًا. هناك احتمالات غير مسبوقة تنتظرنا لمساهمة SWOT في فهمنا للمياه السطحية للأرض.