تشير دراسة جديدة إلى أن محيطات إنسيلادوس يمكن أن تعزز الحياة العضوية المعقدة

كشفت دراسة حديثة تعتمد على بيانات من المركبة الفضائية كاسيني التابعة لناسا، عن وجود سيانيد الهيدروجين في محيطات قمر زحل إنسيلادوس. تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، إلى أن محيطات القمر قد تحتوي على طاقة كيميائية أكثر مما كان يعتقد سابقًا، مما قد يدعم تكوين وبقاء المركبات العضوية المعقدة.

أعاد الباحثون تحليل البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية كاسيني، التي دارت حول زحل من عام 2004 إلى عام 2017. ومن خلال أخذ عينات من أعمدة الغاز والماء والجليد المنبعثة من سطح إنسيلادوس، اكتشفوا وجود سيانيد الهيدروجين بالإضافة إلى مركبات أخرى مثل الميثانول. والإيثان والأكسجين. تشير هذه النتيجة إلى أن كيمياء محيطات القمر أكثر تنوعًا وديناميكية مما كان يُعتقد سابقًا.

أكد المؤلف الرئيسي جونا بيتر من جامعة هارفارد ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا على أهمية هذه الاكتشافات، مشيرًا إلى أن إنسيلادوس لا يلبي المتطلبات الأساسية للسكن فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول التكوين المحتمل للجزيئات الحيوية المعقدة والمسارات الكيميائية المعنية.

إنسيلادوس، المعروف بسطحه الأبيض المخطط المصنوع من الجليد المائي، يضم محيطًا مالحًا تحت قشرته المتجمدة. تولد الأجزاء الداخلية للقمر الحرارة من خلال تفاعلات الجاذبية والتحلل الإشعاعي المحتمل، إلى جانب البراكين المائية التي تخلق أعمدة متفجرة. تعمل هذه الانفجارات البركانية على تجديد إحدى حلقات زحل أيضًا.

إن وجود محيط عالمي من المياه المالحة، إلى جانب اكتشاف سيانيد الهيدروجين والمكونات الكيميائية الضرورية الأخرى، يشير إلى أن إنسيلادوس يمكن أن يستضيف الحياة. إن احتمال وجود المزيد من مصادر الطاقة غير المحددة داخل القمر يدعم أيضًا إنشاء جزيئات معقدة ومتعددة الاستخدامات، والتي تعتبر حيوية في تكوين الحياة وتطورها.

ومن المتوقع أن توفر الدراسات المستقبلية على إنسيلادوس معلومات أكثر تفصيلا حول تكوينه والظروف الحالية. تفتح هذه النتائج إمكانيات جديدة لاستكشاف إمكانية الحياة خارج الأرض.