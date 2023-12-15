الكوازار المكتشف حديثًا يلقي الضوء على الكون المبكر

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف مذهل: أكبر خزان للمياه تم اكتشافه على الإطلاق في الكون. يأتي هذا الاكتشاف الرائد من فريقين من العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الذين كانوا يدرسون كوازارًا بعيدًا يقع على بعد 30 مليار تريليون ميل. تُعرف النجوم الزائفة بسطوعها وطبيعتها العنيفة، وهذا الكوازار تحديدًا ليس استثناءً.

إن كمية بخار الماء الموجودة في هذا الكوازار تزيد بشكل مذهل بمقدار 140 تريليون مرة عن كل الماء الموجود في محيطات الأرض مجتمعة. ونظرًا لأن الكوازار بعيد جدًا، فقد استغرق ضوءه 12 مليار سنة للوصول إلينا على الأرض، مما يوفر لمحة عن الوقت الذي كان فيه عمر الكون 1.6 مليار سنة فقط.

يقول مات برادفورد، العالم في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "إن البيئة المحيطة بهذا الكوازار فريدة من نوعها من حيث أنها تنتج هذه الكتلة الضخمة من الماء". وتوضح هذه النتيجة أيضًا أن الماء متوافر بكثرة في جميع أنحاء الكون، حتى في مراحله الأولى.

تتغذى النجوم الزائفة على ثقوب سوداء ضخمة تستهلك قرصًا من الغاز والغبار. عندما تتغذى، تبعث الكوازارات كميات هائلة من الطاقة. لم يكن اكتشاف بخار الماء في هذا الكوازار بالتحديد غير متوقع، إذ شكك علماء الفلك منذ فترة طويلة في وجود الماء في الكون المبكر. ومع ذلك، فإن وجود بخار الماء يوفر رؤية حاسمة لطبيعة الكوازار نفسه.

يشير توزيع بخار الماء حول الثقب الأسود إلى أن الغاز المحيط دافئ وكثيف بشكل غير عادي بالمعايير الفلكية. تؤكد هذه النتيجة على أهمية المراقبة عند الأطوال الموجية المليمترية ودون المليمترية في دراسة الظواهر الفلكية.

ولمزيد من استكشاف هذه النتائج، تعمل الفرق الآن على تصميم تلسكوب يبلغ قطره 25 مترًا يسمى CCAT، والذي سيتم بناؤه في صحراء أتاكاما في تشيلي. سيسمح هذا التلسكوب المتطور لعلماء الفلك باكتشاف بعض أقدم المجرات في الكون، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث ويوسع فهمنا للكون.

ومع استمرار توسع معرفتنا بالكون، فإن مثل هذه الاكتشافات تسلط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها العلماء لكشف أسراره. إن خزان المياه المكتشف حديثًا في هذا الكوازار البعيد لا يلقي الضوء على الكون المبكر فحسب، بل يعمل أيضًا بمثابة تذكير باتساع الكون وتنوعه.