تكتشف مركبة المثابرة التابعة لناسا إمكانية وجود حياة قديمة على المريخ

وصلت مركبة ناسا المتجولة Perseverance إلى مرحلة هامة، حيث احتفلت بيومها المريخي رقم 1,000 على الكوكب الأحمر. خلال مهمتها، استكشفت المركبة نظامًا قديمًا للأنهار والبحيرات، واكتشفت عينات قيمة على طول الطريق. وتشير أحدث النتائج إلى أدلة على وجود بحيرة سابقة وظروف بيئية كان من الممكن أن تدعم الحياة.

وتحتوي إحدى العينات التي تم جمعها، والمعروفة باسم "خليج ليفروي"، على كمية كبيرة من السيليكا الدقيقة الحبيبات، وهي مادة معروفة بأنها تحافظ على الحفريات القديمة على الأرض. وتحمل عينة أخرى، تسمى "قمة أوتيس"، كمية كبيرة من الفوسفات، والذي غالبًا ما يرتبط بالحياة كما نعرفها. كلتا العينتين غنيتان أيضًا بالكربونات، والتي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للظروف البيئية في وقت تكوين الصخر.

تم اختيار Jezero Crater، حيث تستكشف شركة Perseverance، كموقع للهبوط نظرًا لوجود دلتا تشير إلى وجود بحيرة كبيرة في الماضي. قام فريق المهمة بتجميع التاريخ الجيولوجي للحفرة، مما يكشف عن تكوين الحفرة من تأثير كويكب منذ مليارات السنين. مع مرور الوقت، تم تطوير النهر والبحيرة الضحلة، مما خلق ظروفا مواتية للحفاظ على علامات الحياة القديمة.

يتم تخزين العينات التي تم جمعها بواسطة بيرسيفيرانس في أنابيب معدنية خاصة كجزء من حملة Mars Sample Return، وهي جهد مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. ومن شأن إعادة هذه العينات إلى الأرض أن يسمح للعلماء بتحليلها بمزيد من التفصيل باستخدام معدات مختبرية متقدمة.

ساهمت الاكتشافات التي قامت بها بيرسيفيرانس بشكل كبير في فهمنا للتاريخ الجيولوجي للمريخ والبحث عن علامات الحياة القديمة. إنها تسلط الضوء على إمكانات الكوكب الأحمر كموطن للكائنات الحية السابقة وتثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول إمكانية الحياة خارج الأرض.

ومع استمرار المهمة، ينتظر العلماء بفارغ الصبر المزيد من الأفكار من استكشاف المركبة الفضائية للمريخ، على أمل كشف المزيد من الأسرار حول ماضي الكوكب وقدرته على دعم الحياة.