طلاب جامعة كوينز يجرون تجربة فضائية رائدة

ملخص: تم اختيار فريق من الطلاب من جامعة كوينز من قبل وكالة ناسا لإجراء تجربة علمية رائدة على محطة الفضاء الدولية. ستدرس التجربة، التي يقودها طالب العلوم الصحية في السنة الثالثة كول مونرو، تأثير الجاذبية الصغرى على البروتينات النباتية وقدرتها على تعزيز فعالية المضادات الحيوية. وبينما لن يسافر الطلاب إلى الفضاء بأنفسهم، سيتم تنفيذ التجربة بواسطة رواد فضاء في المحطة الفضائية. وبمجرد تسليم المعدات اللازمة إلى محطة الفضاء الدولية، من المتوقع أن يتم الإطلاق في أواخر الربيع. وبعد الانتهاء من التجربة، سيقوم الفريق بتحليل العينات الموجودة على الأرض. يمكن أن يساهم هذا البحث الرائد في تحسين الحياة خارج غلافنا الجوي مع استمرار السفر إلى الفضاء في اكتساب شعبية.

في تطور رائد، قامت وكالة ناسا باختيار فريق من الطلاب الموهوبين من جامعة كوينز لإجراء تجربة علمية غير عادية على متن محطة الفضاء الدولية. وتميز اقتراح المجموعة، الذي تفوق على اثنين آخرين من المرشحين النهائيين، بنهجه المبتكر وتأثيره المحتمل.

تهدف التجربة، بقيادة كول مونرو، وهو طالب متخصص في العلوم الصحية في السنة الثالثة، إلى استكشاف تأثيرات الجاذبية الصغرى على البروتينات النباتية. وسيسلط هذا البحث الضوء على قدرة هذه البروتينات، المعروفة باسم الليكتينات، على تعزيز فعالية المضادات الحيوية في البيئتين الأرضية والفضائية. من خلال فهم كيفية مكافحة الليكتين للبكتيريا في الفضاء، يمكن للعلماء تطوير استراتيجيات للحفاظ على صحة رواد الفضاء أثناء مهماتهم.

على الرغم من أن طلاب جامعة كوينز لن يختبروا عجائب الفضاء شخصيًا، إلا أن تجربتهم سيتم إجراؤها بواسطة رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر إطلاق المعدات اللازمة للتجربة في أواخر الربيع، على متن رحلة شحن موجهة إلى المحطة الفضائية. وبمجرد وصولهم إلى الفضاء، سيقوم رواد الفضاء بإجراء التجربة وجمع العينات لمزيد من التحليل.

عند الانتهاء، سيتم إرجاع العينات إلى الأرض لفحصها عن كثب في Discovery Labs، تحت إشراف Diane Tomalty، المدرب المشارك للدورة. سيساعد هذا التحليل المكثف العلماء على إطلاق رؤى مهمة حول سلوك البروتينات النباتية في الجاذبية الصغرى، مما قد يساهم في التقدم في الرعاية الصحية العالمية داخل كوكبنا وخارجه.

مع تزايد انتشار السفر إلى الفضاء، ليس فقط للأغراض العلمية ولكن أيضًا للأنشطة الترفيهية، فإن تجارب مثل هذه تحمل وعدًا رائعًا لتحسين نوعية الحياة خارج الغلاف الجوي لكوكبنا. تمثل الأبحاث الرائدة التي أجراها طلاب جامعة كوينز خطوة مثيرة نحو كشف أسرار الفضاء وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات السفر إلى الفضاء لفترة طويلة.